港聞

港聞二

【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」

【明報專訊】申訴專員改logo「呻」變「申」？申訴專員公署前日舉辦活動，Emily事後留意到，原來公署「低調」改咗沿用31年嘅標誌，拎走原先左手邊圓圈，保留右邊八角形，遠睇有啲似「呻」字得番「申」字。

Emily向公署查詢點解改logo、背後設計意念係咩，同埋涉及幾多開支，公署只簡單回覆話：「公署沿用了多年的標誌已經透過內部資源簡化和更新了。」

美麗誤會 原logo左邊其實係「C」

公署原先logo自1994年7月開始使用，不過外界以為申訴署原先logo似「呻」字，其實係一場「美麗的誤會」。因為舊logo左手邊唔係個「口」字，而係「C」字，因為公署一開始成立係叫「行政事務申訴專員公署」，「C」係取自英文「Commissioner」，而之後英文名先改做Ombudsman。

當時公署喺1995年年報解釋，logo內嘅一點點，代表調查過程中有用嘅資料逐少浮現，經組合同分析後，成為案中事實同真相，並以八角形代表。年報提及，「C」字同八角形交疊，就代表公署同公眾互相關聯，因為公署需要公眾嘅支持同提供資訊先可以開始調查，同埋達到提高公共服務標準嘅宗旨。

公署今次無特別對外公布改logo，只係喺前日活動上嘅布景版、網站同社交媒體改用新logo，另外網站logo亦加番「中國香港」。

