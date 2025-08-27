精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增

港人平均預期壽命

男84.2歲女88.6歲

今次報告涵蓋2014至2021年間13間保險公司的數據，該些公司佔市場份額94%，包括10.5萬宗理賠個案，其中索賠數據增加38%。研究顯示，香港平均預期壽命穩步增長，男性上升至84.2歲，女性上升至88.6歲。癌症繼續是頭號殺手，佔死亡人數44.8%。

25歲以下年輕受保人死亡個案中，自殺而死比例大幅上升，2022年報告中男性及女性分別有25%和23%死於自殺，與2001年報告相比，增加16個及14個百分點。精算學會指出，與其他年齡層相比，青少年和青年自殺率較高，認為有必要針對青少年推行心理健康介入措施，相關政策可能包括擴展校園心理健康服務覆蓋範圍、資助社區輔導計劃等。

香港精算學會公共政策委員會成員李紫蘭稱，由於在保單生效第一年，若發生特定情形導致受保人死亡，保險公司將不予理賠，報告發現有定期保單持有人，在第一年保單「除外責任」結束後自殺，以避免不獲理賠，做法不尋常。

香港精算學會會長許毅飛表示，有必要解決男性預期壽命短於女性的根本原因，包括基因、高風險不良習慣及職業因素，以制定針對策略。