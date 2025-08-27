倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制

倡公營屋租售五五比

新居屋限售白表綠表

梁文廣說，2013年至今推出8輪「白居二」，平均每次約8.1萬宗申請，中籤率僅約6.6%，成交率介乎39%至64%不等，主因是售價上升、找不到合適單位等，可見供需配對存在問題。他建議政府明年起將「白居二」配額增至9000個，再視乎市場反應增至1.2萬個，另設候補機制。他又建議改善居屋第二市場，先調整公營房屋租售比例至5比5，以增居屋供應，並先在部分新落成居屋項目試行「不可補地價於公開市場出售」安排，單位只限售予白表和綠表第二市場買家，日後可逐步推廣至所有新居屋單位。

倡長者樓換樓擴至房會

為改善供需配對，梁認為可將房協「長者業主樓換樓先導計劃」擴展至房委會，而除了長者，亦讓有子女出生或子女不再同住而人數有變的家庭申請，以現有單位換取面積較大或較小單位。他亦建議增設「升級居屋」，讓較高負擔能力卻未能購買私樓的人申請，強調並非每期皆推出，而是參考新加坡組屋供應模式「先訂後建」，當有意申請者數目達某一門檻，才會在有關土地興建「升級居屋」，令市民向上流動。

另外，民建聯今年8月調查九龍東公屋居民對「租置計劃2.0」意見，收集7046份有效問卷，調查發現76%和21%受訪者分別表示若重推租置，「一定會買」或「多數會買」現租住單位，其中藍田邨、寶達邨、秀茂坪南邨居民購買意願最強，表示「一定購買」比率為89%或以上。民建聯建議政府重推公屋租置計劃，並按市價及住戶收入水平調整可負擔價格。