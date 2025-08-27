港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療

妻發帖稱當地醫生不開刀

港人Mandy Yam昨在社交平台撰文稱，丈夫於本月24日在法國霞慕尼山徑上，因旁人失足被撞倒而滾下山坡，頭部重創，情况危殆，當地醫生稱不會為其夫施手術，有香港腦神經外科醫生審視情况後認為如送返香港治療，仍有生機，因此急需安排醫療運輸返港。

一度為210萬運費求助網民

Mandy在帖文稱，保險公司安排相關流程緩慢，已向International SOS查詢，其提供的醫療專機報價27萬美元，因難以一筆過支付，故撰文求助。該帖文發布5小時後，Mandy更新內容，稱已與一家緊急醫療服務公司商討並籌劃將丈夫送返香港，暫毋須新捐款。

入境處表示接獲相關求助，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐里昂總領事館了解情况，會與家屬保持緊密聯繫及提供可行協助。

入境處證收求助 與家屬聯繫

香港保險業聯會行政總監劉佩玲稱，緊急支援保障涵蓋緊急醫療運送服務，實指緊急撤離或遣返，前者是當受保人所在地醫療資源不足時，將其轉送至鄰近具備完善醫療設備的醫療中心；後者為安排受保人送返香港治療。

緊急支援包運送

保險業：醫療判斷為先

劉解釋，安排相關服務要經一定流程，並不簡單，當保險公司及其授權的支援公司收到求助，須核實受保人及保單資料，亦要了解受保人傷勢及病况等作風險評估，並與主診醫生商討，所有決策以專業醫療判斷為優先。她強調最重要是確保傷者情况適合運送。她又說，消費者一般毋須自行支付相關款項，惟使用這類服務前須先聯絡保險公司的24小時緊急服務援助熱線，提醒消費者出遊緊記隨身帶備相關熱線號碼。