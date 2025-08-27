灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」

不憂毁DSE聲譽 吳籲勿墮補習陷阱

吳克儉也稱讚教育局的迅速回應和堅定立場，「不能因為一小撮的破壞行為，影響到DSE這個很重要的品牌」。他說不擔心事件會影響DSE的聲譽，但提醒家長要嚴肅認真看待DSE，不應讓子女墮入補習陷阱，承受痛苦。對於現行的DSE報考制度是否有漏洞需檢討，吳克儉強調一個好制度都需要不時檢討，「沒可能10年前定的規矩，現在還百分百沒問題」。

吳克儉任職教育局長期間，積極推動DSE走向國際和爭取海外大學認可，近年亦就大灣區教育融合表達看法。他說，DSE與內地高考課程有一定共通， 雖然課程體系不可能完全融合，但亦有相當一部分可互為借鏡，在大灣區不斷加強融合、香港內地制度互聯之下，DSE在國際的認受性有望進一步擴大。

研討會主辦方之一的大灣區DSE教師聯盟會長詹文通提議，兩地政府可考慮制定補習機構及教師「白名單」制度，規範良莠不齊情况。他表示，成立大灣區DSE教師聯盟的目的之一，便是整合香港與內地的學校及教師資源，以更有效推動DSE課程於內地的發展及匯聚人才，「除了舉辦研討會讓大家更了解DSE，聯盟亦正制訂大灣區DSE老師人才庫，也是希望為學校、補習機構和家長提供合規優良的師資，如果有政府牽頭建立白名單便更有公信力」。

團體倡設官方認可教師培訓課程

長遠而言，詹文通認為內地也可設官方認可的DSE教師培訓課程，既保證師資，也有助擴大師源，同時讓DSE教師及補習機構的質素和能力有標準可依。