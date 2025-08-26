明報新聞網
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難

【明報專訊】聖方濟各大學昨宣布，明愛白英奇專業學校將成為方大的學院，新學年入讀白英奇的學生，畢業證書由方大發出。方大署任校長盧鐵榮說，因兩校同樣着重職專教育，去年起便商討「整合」。他強調「整合」無關政府近月通過修訂《專上學院條例》，又稱兩校無收生困難。

方大表示，白英奇將成為方大「學術部門」，地位等同其他學院，下設設計學系、通識教育系，並擬開辦設計學系的學士學位，2026/27學年將新辦宗教及倫理課程，院長暫由方大常務副校長余嬋雲署任。

盧鐵榮稱，方大去年成為應用科學大學，着重職專教育，與白英奇以職業導向為主方向一致，加上兩校同屬天主教，去年便商討「整合」的可能。他說，校方今年2月向學術及職業資歷評審局提交申請，該局檢視兩校管治、收生等因素後，上周批准「整合」。他說，現仍在白英奇讀書的學生可選擇畢業證書由方大或白英奇發出，過渡期約兩年。

概念始於08年 無關修例

被問及政府近月修訂《專上學院條例》，盧稱「整合」概念始於2008年，與修例無關；為了過渡，2015年起新聘教員已跟兩校簽約。他強調「整合」非因收生困難，白英奇新學年新生按年增16%，方大近年收生亦按年增6%至10%。

另外，明愛聖若瑟中學早前宣稱學生能「一條龍直升方大」，盧重申不會給予明愛中學生優先取錄權，「唔會有人成績唔達標，但又可以『打尖』」。他說不排除明愛學生面試時有「優勢」，他們經歷明愛和天主教薰陶，較易體現「明愛精神」。至於外界盛傳教大前校長張仁良接任方大校長，盧昨未回應。方大稱校長遴選程序仍在進行。

補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
兩電下月淨電費下調
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇
