白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難

方大表示，白英奇將成為方大「學術部門」，地位等同其他學院，下設設計學系、通識教育系，並擬開辦設計學系的學士學位，2026/27學年將新辦宗教及倫理課程，院長暫由方大常務副校長余嬋雲署任。

盧鐵榮稱，方大去年成為應用科學大學，着重職專教育，與白英奇以職業導向為主方向一致，加上兩校同屬天主教，去年便商討「整合」的可能。他說，校方今年2月向學術及職業資歷評審局提交申請，該局檢視兩校管治、收生等因素後，上周批准「整合」。他說，現仍在白英奇讀書的學生可選擇畢業證書由方大或白英奇發出，過渡期約兩年。

概念始於08年 無關修例

被問及政府近月修訂《專上學院條例》，盧稱「整合」概念始於2008年，與修例無關；為了過渡，2015年起新聘教員已跟兩校簽約。他強調「整合」非因收生困難，白英奇新學年新生按年增16%，方大近年收生亦按年增6%至10%。

另外，明愛聖若瑟中學早前宣稱學生能「一條龍直升方大」，盧重申不會給予明愛中學生優先取錄權，「唔會有人成績唔達標，但又可以『打尖』」。他說不排除明愛學生面試時有「優勢」，他們經歷明愛和天主教薰陶，較易體現「明愛精神」。至於外界盛傳教大前校長張仁良接任方大校長，盧昨未回應。方大稱校長遴選程序仍在進行。