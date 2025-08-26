明報新聞網
港聞

港聞二

立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端

【明報專訊】立法會公聽會容許團體及市民直接向官員、議員表達意見。今屆立法會會期10月結束，截至8月中，共召開35次公聽會，較以往3屆立法會大減逾八成。立法會議員謝偉俊稱，今屆立法會強調審議效率，較少爭議議題，令公聽會減少。他認為以往公聽會出現「搞事」問題，惟盡量減少公聽會是「去到另一個極端」，期望下屆議會找到平衡，「讓市民感覺到，參加議政是市民應有的責任和義務」。

本報根據立法會各委員會會議議程統計，今屆截至8月中，共35節會議曾邀請團體或市民表達意見。而以往3屆，第四屆（2008至2012年）曾召開323次公聽會，第五屆（2012至2016年）及六屆（2016至2021年）分別召開280及231次，今屆公聽會明顯大減。

立法會秘書處回覆查詢稱，沒統計公聽會次數，立法會透過不同方式蒐集公眾意見，包括蒐集公眾意見書送交議員參閱及邀請政府回應，亦會在網站公開。

今屆公聽會大多於法案委員會召開，包括修例放寬維港填海限制、修例增設牙科生強制實習安排、立法強制舉報虐兒等。亦有部分爭議法案沒召開公聽會，包括同性伴侶登記制、區議會改制等。

稱昔多「搞事」 惟盡減非理想

謝偉俊說，今屆政府沒處理政改等爭議議題，不少法案涉及國安等「大是大非」議題，「無咩好講」，公聽會因而減少。他認為，雖然立法會強調提升審議效率，但「慢工出細貨」，以往公聽會「太多搞事」固然有問題，現在盡量減少公聽會亦非最理想。

議員謝偉銓擔任主席的多個法案委員會曾召開公聽會，包括《保護海港條例》修訂及《建築物管理條例》修訂，他稱前者涉較大改變，後者涉眾多小業主，同受公眾關注，「公聽會是希望社會關注這件事，某程度也做到推廣」。

謝偉銓：倘僅激動表達 沒得益

他說召開公聽會考慮因素包括預期出席人數、法案急切度、曾否諮詢等，認為公聽會能反映不同聲音及提供技術意見優化條例。對於爭議法例沒召開公聽會，謝偉銓強調公聽會目的是推動政策而非流於形式，若各方僅激動表達意見，缺乏理性討論，「這樣表達是沒有得益」。

