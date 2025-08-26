政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少

明報記者 鄭啟智

根據香港研究協會（港研）、香港民研及中大香港亞太研究所網站資料統計，3個主要民調機構過去5年公開發表的民調持續減少（見圖）。其中被視為政治寒暑表的特首及官員民望，目前僅中大亞太研究所定期公布。

蘇祉祺：「泛民支持者」跌 損代表

港研公布的民調由2020年43項跌至去年14項，今年至今僅發表3項民調，去年終止自2005年展開的特首及官員民望調查。蘇祉祺表示，社會「由治及興」後環境改變，「政治性民調」的社會價值受影響，在有限資源下需調整。「以前政治張力很強，大家很關注議席、選舉、特首民望，現在整個社會變了，市民的關注點已經不在這。」

蘇祉祺續說，擔心民調結果被「有心人」利用，冀避免官員民望被利用來「嘩眾取寵」，並稱近年在民調自稱支持民主派的受訪者比例較2019年前明顯下降，關注民調只能代表「建制派和偏右一點的數據」，影響代表性。

稱政界不如昔着緊民望

港研亦已終止立法會議員民望調查，蘇祉祺提到，新選制下民主派絕迹，政界不如昔日着緊民望，「很多議員的表現，大家見到有些不是很突出，曝光度很低」，請市民評價他們表現確有困難。

蘇祉祺表示，港研自去年開始轉型，加強深度、長期的政策研究，亦繼續就23條立法、垃圾徵費等重要政策做民調，不認為終止官員民調會導致盲點，政策議題的民調更如實衡量管治表現。

鍾庭耀：紅線多 參考民調亦減

香港民研今年初遭警方國安處搜查，2月宣布無限期擱置所有自費研究，公開發表的民調「清零」，包括特首及官員民望。香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀接受書面訪問時稱，除了公開民調，近年研究機構內部參考的民調同樣大減，稱「紅線處處」令機構和受訪者卻步，「我們的發展空間、活躍程度和研究種類，本身就是香港社會的一項重要指標」。

中大學者李立峯分析，近年民調因回應率下跌致成本增加，且網絡大數據等新方式亦可審視民意，削弱傳統民調需求。他續說，近年政策討論減少，降低民調的誘因，以往不少民調由智庫、非政府組織、政黨等委託，公民社會萎縮亦有影響。

李：倘大眾重新關注 自會改變

李立峯認為，民調讓社會了解民情，助政府調整政策，而官員民望等長期民調本身具重要學術價值，有助分析長遠發展和理解社會轉變。他關注連不太敏感的政策亦缺乏民調，影響政府制定政策時評估民情。

李續說，近年市民不甚關注民調，反映大眾迴避社會事務和新聞，民調機構目前多聚焦學術研究、市場調查等，若日後大眾重新關注公共事務，自會相應改變。

鍾庭耀則說「尊重科學是所有社會的出路」，會盡量保存技術和數據，當社會再次需要時，「會以最合情合理合法的方式，分享我們的經驗」。

蘇祉祺形容，本港民調發展處於低潮，經濟不景和政治民調價值降低影響捐款，港研在新冠疫情期間更因資源不足人手減半。不過，他強調專業民調具價值，非坊間問卷調查、大數據可取代。他相信政府仍看重民意，冀當局更重視民調價值，加強與民調機構合作互動。

（蒐集民意系列之二）