明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感

【明報專訊】35歲男醫生涉嫌於2021年在伊利沙伯醫院分10次偷取共13毫克麻醉鎮痛藥瑞吩坦尼（Remifentanil）。被告否認10項盜竊罪，案件昨日在九龍城裁判法院開審。被告所屬部門主管供稱，濫用瑞吩坦尼「會有啲興奮感覺」，而該藥受《危險藥物條例》管制，醫生不可私自在手術後保留用剩分量。主管又稱，在收到有關被告的投訴後已安排他停職，被告也同意接受精神科服務。

辯方稱招認非自願 反對呈堂

被告郭學霖（35歲，德國籍）報稱麻醉科醫師，昨由資深大律師余承章代表。控罪指稱，郭於2021年2月3日至3月18日期間，在伊利沙伯醫院內10次偷竊共13毫克瑞吩坦尼，上述物品為醫管局財產，每毫克瑞吩坦尼價值約88元。

控方表示，被告曾與伊院顧問醫生莊友全及許潔敏會面，當時他承認把藥物取回家自用。辯方反對有關證供呈堂，因控方所指稱的招認是被告在非自願下作出，莊及許當時先以不相關話題令被告放下戒心，再誘使他招認，被告無法行使緘默權。

主管：醫生不可私自保留用剩分量

控方傳召伊院麻醉科及手術室服務部門主管呂劍青作供。呂稱，瑞吩坦尼受危險藥物條例管制，須存放於手術室內​上​鎖的櫃，由一名護士保管鎖匙，當醫生需要用藥時，會有兩名護士一起開櫃取藥，再在危險藥物紀錄冊記錄，醫生也會記下用掉及丟棄的分量。呂說，醫生不可私自保留在手術後用剩的瑞吩坦尼，若藥已被取出但瓶蓋沒被打開，醫生應把它還給護士，否則應丟棄。

稱接投訴停職 同意接受精神科服務

呂稱，被告原為聯合醫院接受專科培訓的麻醉科醫生，自2021年1月起轉到伊院受訓，而他須受訓6年再通過專科考試，才能成為麻醉專科醫生，案發時仍在受訓。2021年3月初，呂收到有關被告的投訴，之後安排被告停職，被告同意接受精神科服務。

在辯方盤問下，呂同意醫生透過護士取得麻醉藥後，會將藥物放在手推車上，其間所有醫生及助理均能接觸該些藥物。

案件今續。

【案件編號：KCCC 2614/24】

上 / 下一篇新聞

補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
兩電下月淨電費下調
兩電下月淨電費下調
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇