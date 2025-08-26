伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感

辯方稱招認非自願 反對呈堂

被告郭學霖（35歲，德國籍）報稱麻醉科醫師，昨由資深大律師余承章代表。控罪指稱，郭於2021年2月3日至3月18日期間，在伊利沙伯醫院內10次偷竊共13毫克瑞吩坦尼，上述物品為醫管局財產，每毫克瑞吩坦尼價值約88元。

控方表示，被告曾與伊院顧問醫生莊友全及許潔敏會面，當時他承認把藥物取回家自用。辯方反對有關證供呈堂，因控方所指稱的招認是被告在非自願下作出，莊及許當時先以不相關話題令被告放下戒心，再誘使他招認，被告無法行使緘默權。

主管：醫生不可私自保留用剩分量

控方傳召伊院麻醉科及手術室服務部門主管呂劍青作供。呂稱，瑞吩坦尼受危險藥物條例管制，須存放於手術室內​上​鎖的櫃，由一名護士保管鎖匙，當醫生需要用藥時，會有兩名護士一起開櫃取藥，再在危險藥物紀錄冊記錄，醫生也會記下用掉及丟棄的分量。呂說，醫生不可私自保留在手術後用剩的瑞吩坦尼，若藥已被取出但瓶蓋沒被打開，醫生應把它還給護士，否則應丟棄。

稱接投訴停職 同意接受精神科服務

呂稱，被告原為聯合醫院接受專科培訓的麻醉科醫生，自2021年1月起轉到伊院受訓，而他須受訓6年再通過專科考試，才能成為麻醉專科醫生，案發時仍在受訓。2021年3月初，呂收到有關被告的投訴，之後安排被告停職，被告同意接受精神科服務。

在辯方盤問下，呂同意醫生透過護士取得麻醉藥後，會將藥物放在手推車上，其間所有醫生及助理均能接觸該些藥物。

案件今續。

【案件編號：KCCC 2614/24】