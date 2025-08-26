明報新聞網
港聞

港聞一

高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者

【明報專訊】政府正試行高風險照顧者資料庫，其中社署與醫管局上月中起合作互通數據以識別高危家庭，當有低收入照顧者津貼領取者入院，社署會即時派員了解和跟進被照顧者需要。勞福局長孫玉菡昨透露，初步打算下一步將支援群組擴展至綜援領取者，重點支援長者。

試行逾月接70個案 兩需轉介

孫玉菡稱，計劃試行個多月收到70宗個案，有兩宗需轉介，包括安排送飯和暫託。他說個案數目雖看似不多，但主要想測試數據互通等流程是否順暢，「一步一步行落去」。他透露，初步擬下一步擴展支援群組至綜援領取者，重點支援長者，「例如有兩個老人家、特別困難的住戶，看看怎樣找出來」。據社署數字，本年度截至6月底，綜援個案逾19.5萬宗，年老個案佔逾11萬宗。

關愛隊探長者戶340宗轉介 冀擴18區

政府亦在觀塘和沙田區試行由關愛隊上門探訪公屋獨老和雙老住戶。孫玉菡說計劃牽涉房署與社署數據互通，再安排關愛隊探訪，至今已探訪近3000戶，轉介340宗個案，形容效果相當好，冀盡快推展至18區。

現屆政府推出多項支援照顧者措施，包括照顧者支援專線、照顧者資訊網等，被問到任內會否再有新措施，孫說：「都是沿住這個大思路去做，下一轉最大工作是要做好承接。」他說上述計劃日後擴展群組後，支援網會闊了很多，下一步最大挑戰是承接工作，「知道它（需支援的個案）存在是第一步，最重要想辦法幫助」。

立法保障照顧者否 稱未必需照抄

至於個案增加，會否不夠資源處理，他說要用好手上資源，不止受資助社福機構，也有關愛隊和其他民間團體，「要發動社區其他力量」。

部分國家透過立法保障照顧者，被問會否考慮立法，孫認為各鄉村各處例，未必需要「照抄」，倘立法亦牽涉定義何謂照顧者，當中牽涉人數眾多，一定會有遺漏。他強調照顧者所需服務很不同，已推出不同措施，未來亦會持續想辦法幫助照顧者減輕壓力。

（專訪）

