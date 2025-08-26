明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」

【明報專訊】高端人才通行證計劃自2022年底推出，政府早前公布，截至上月底近1.4萬名高才逗留期限屆滿，54%人申請續簽。獲批續簽者中，5%月入少於2萬元，有議員建議當局審批續簽時宜就高才收入「劃線」。勞福局長孫玉菡表示，高才通續簽與其他人才計劃續簽「是同一把尺」，「你無理由用第二把尺去度高才」。

孫玉菡說，每兩名高才就有一人留港，認為「符合預期、取得成功」，高才須符合嚴謹續簽要求，54%續簽率略高於英國同類計劃，並不簡單。

想方法了解不續簽原因

他說當局有透過問卷了解續簽高才情况，惟無直接途徑接觸不續簽者，未來會再想方法蒐集數據、了解不續簽原因。他說高才不續簽可能與其發展方向改變、找不到心儀工作等有關。

對於有議員建議審批續簽時就高才收入「劃線」，孫玉菡說高才通續簽與其他人才計劃續簽須一視同仁。他說，月入低於2萬元的高才較年輕、事業正起步，較多從事會計、大學研究助理等。他強調成功續簽的高才中，月入低於2萬元佔比小，月入中位數約4萬元，有25%達8萬元，皆為專業人士或高級管理人員，反映成功續簽者是相對年輕且高收入。

政府由搶人才轉向留人才，孫玉菡透露未來會集中資源鼓勵人生經驗較豐富、資源較多、留港率較高的A類（年薪達250萬元）和B類（全球百強大學畢業並有至少3年工作經驗）高才來港。他說高才有95%來自內地、5%來自海外，若按畢業院校分析，B類及C類（全球百強大學畢業並少於3年工作經驗者）有約四分之一於海外讀書，而未來會繼續加強國際推廣，吸納東南亞、歐洲及北美的高才。

續加強推廣 吸納東南亞歐美高才

社會關注高才子女來港讀書，前特首梁振英早前撰文問及高才子女因父母不續簽而退學的數字。孫說曾以現有數據及過往問卷調查結果估算，料每100名不續簽高才中，最多5人帶同孩子來港，故因父母不續簽而要離港的高才子女屬極少數。據當局數據，計及各輸入人才計劃和措施影響，預計今年至2031年在港居住的小一適齡人口由4.86萬降至3.75萬，在港居住的中一適齡人口由5.88萬降至4.98萬。孫認為數據意味需要更多年輕高才攜子女來港。

逾半續簽者「當打年紀」援高齡社會

孫說，逾半獲批續簽高才為40歲或以下，正是「當打年紀」，來港會工作，基本上不會申請社會福利，既補充勞動力，其繳付的稅款也有助支援邁向高齡化社會的香港，「他們正正是來幫助我們處理高齡化問題」。

（專訪）

上 / 下一篇新聞

補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
兩電下月淨電費下調
兩電下月淨電費下調
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇