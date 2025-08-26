高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」

孫玉菡說，每兩名高才就有一人留港，認為「符合預期、取得成功」，高才須符合嚴謹續簽要求，54%續簽率略高於英國同類計劃，並不簡單。

想方法了解不續簽原因

他說當局有透過問卷了解續簽高才情况，惟無直接途徑接觸不續簽者，未來會再想方法蒐集數據、了解不續簽原因。他說高才不續簽可能與其發展方向改變、找不到心儀工作等有關。

對於有議員建議審批續簽時就高才收入「劃線」，孫玉菡說高才通續簽與其他人才計劃續簽須一視同仁。他說，月入低於2萬元的高才較年輕、事業正起步，較多從事會計、大學研究助理等。他強調成功續簽的高才中，月入低於2萬元佔比小，月入中位數約4萬元，有25%達8萬元，皆為專業人士或高級管理人員，反映成功續簽者是相對年輕且高收入。

政府由搶人才轉向留人才，孫玉菡透露未來會集中資源鼓勵人生經驗較豐富、資源較多、留港率較高的A類（年薪達250萬元）和B類（全球百強大學畢業並有至少3年工作經驗）高才來港。他說高才有95%來自內地、5%來自海外，若按畢業院校分析，B類及C類（全球百強大學畢業並少於3年工作經驗者）有約四分之一於海外讀書，而未來會繼續加強國際推廣，吸納東南亞、歐洲及北美的高才。

續加強推廣 吸納東南亞歐美高才

社會關注高才子女來港讀書，前特首梁振英早前撰文問及高才子女因父母不續簽而退學的數字。孫說曾以現有數據及過往問卷調查結果估算，料每100名不續簽高才中，最多5人帶同孩子來港，故因父母不續簽而要離港的高才子女屬極少數。據當局數據，計及各輸入人才計劃和措施影響，預計今年至2031年在港居住的小一適齡人口由4.86萬降至3.75萬，在港居住的中一適齡人口由5.88萬降至4.98萬。孫認為數據意味需要更多年輕高才攜子女來港。

逾半續簽者「當打年紀」援高齡社會

孫說，逾半獲批續簽高才為40歲或以下，正是「當打年紀」，來港會工作，基本上不會申請社會福利，既補充勞動力，其繳付的稅款也有助支援邁向高齡化社會的香港，「他們正正是來幫助我們處理高齡化問題」。

（專訪）