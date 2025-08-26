補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞

370宗投訴 11屬實已制裁

揭炒本地工 倘屬實禁輸勞兩年

孫玉菡稱，截至今年7月，補充勞工優化計劃接獲370宗投訴，勞工處向11名僱主施以行政制裁，各人涉違反計劃規定或《僱傭條例》，當中3宗涉餐飲服務業。最新一宗為早前公布的淨康集團個案，因於4周本地招聘期內無合理理由拒聘合資格本地求職者，遭禁止申請一年。

孫說正處理一宗餐飲業僱主涉聘用外勞後解僱本地工人的投訴，初步有證據顯示屬實，正給時間僱主解釋，因情節嚴重，若確認屬實，會實施禁止申請輸入外勞兩年的行政制裁。有議員建議加重罰則，他認為目前行政制裁力度已相當大，即時中止涉事僱主申請，並視乎嚴重程度禁止往後一或兩年申請，對僱主影響大。

將視乎個案公開違規僱主

孫重申輸入外勞機制不容忍任何濫用，如發現違規，「一定發出強烈信息，一定會行政制裁，而且會快」。他稱未來會視乎個案嚴重性及因應社會關注，在可行情况下公開違規僱主名稱。

實地招聘須每周3小時

僱主不到場 輸勞不受理

下月初起，申請輸入侍應及初級廚師的餐飲業僱主須於4周本地招聘期內到勞工處就業中心實地招聘。孫說目前有3萬名外勞經計劃到港，一半從事餐飲業，當中逾半為侍應或初級廚師，考慮到兩工種人數多、餐飲業工友傾向即場求職，故增設上述要求，冀加強就業配對，不排除未來推展到更多工種。他透露暫擬由勞工處排期，按職缺工作地點，安排僱主在區內就業中心實地招聘，僱主在4周本地招聘期內，每周須至少做一次約3小時的實地招聘，「就業中心會『車輪轉』般有僱主坐在那裏，工人有興趣就去見工」，如僱主不出現，會被視為本地招聘誠意不足，申請將不獲處理。

料明年上半年完成檢討

計劃前年9月4日推出，列明「26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工」的規定暫停執行兩年，當局曾表示在兩年期屆滿前適時檢討。孫玉菡預計明年上半年會完成計劃檢討，而首批外勞名額去年上半年始批出，若以數據為本，應待該批名額期限屆滿，完整檢視整個流程及相關因素，加上今年底將展開人力推算中期更新，相信兩者相輔相成，能助當局做好中長期規劃，完成檢討後會公布，而計劃在檢討有結果前仍接受申請。

業界促暫緩輸勞 孫籲動態看

最新失業率上升，勞工界促請暫停輸入外勞。被問會否暫緩計劃或設配額，孫稱要「動態地」看情况，以餐飲業為例，將就涉侍應和初級廚師的申請加強就業配對，但同時仍有工種缺人，例如洗碗工即使已輸入約1600人，人手仍不足。他說明白大眾關注，故僱主提出申請時會確保有興趣的本地人可投身，但也要體諒如僱主已做足程序仍請不到人，應給機會他輸入外勞。

孫強調計劃既要確保本地工人優先就業，亦要取得平衡，助香港在人口老化、勞動力縮減下繼續發展經濟，「長期同眼前都要結合」，檢討時會兼聽勞工界擔憂和商界看法。

