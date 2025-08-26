明報新聞網
港聞

港聞二

搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷

【明報專訊】警方針對深水埗區高利貸、非法放債及收數等刑事罪行，經情報蒐集分析，鎖定一個高利貸及非法收數集團，展開代號「旋木」行動，共拘捕29人，包括兩名涉淋紅漆的15及16歲少年。警方稱涉案集團以快速批核招徠，過程中會以收手續費或轉介費為由抽取約20%借款，經法證會計審核，貸款年利率比法定最高年利率48%高。

兩少年涉淋紅漆被捕

深水埗警區反三合會行動組本月14日至昨日分別拘捕12人涉無牌放債、4人涉為刑事恐嚇收數電話登記人、4人涉非法收數淋紅漆；另本月18日持搜查令到油麻地一間持放債人牌照的財務公司拘捕負責人及8名職員，分別6男3女。被捕23男及6女為本地人，年齡15至69歲，分別涉以過高利率放債、無牌放債、自稱三合會成員、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢。

行動中警方檢獲約2400份借貸文件、82萬元現金、8部電腦及6部手機。據調查，財務公司名下銀行户口近半年約有6000萬元交易紀錄，警方亦於公司負責人荃灣住所檢獲一部保時捷房車，價值約140萬元，相信為犯罪得益。

警方稱，該集團透過網上宣傳或電話應用程式推廣，借貸人只需到財務公司花10餘分鐘，或透過電話、網上提交個人資料完成借貸，短時間內批核，貸款利率超出法定上限。財務公司亦會委專人非法收數，包括上門恐嚇、淋紅漆、張貼印有借貸人資料的字條，或透過電話、社交媒體向借貸人或親友滋擾恐嚇。

警方呼籲市民如需借貸，應向銀行或信譽良好及持有效放債人牌照的公司，切勿輕信低息、毋須提交入息證明或特快批核而向高利貸集團或違法中介借貸。

相關字詞﹕高利貸集團

