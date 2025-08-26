辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性

曾稱不能向黎說不 信息說法相反

辯方資深大律師彭耀鴻陳辭表示，辯方並非指黎智英從無就《蘋果》如何營運及改進給予意見，但黎未曾在「飯盒會」告訴員工應發布涉案煽動文章，或尋求制裁、封鎖或敵對行動。惟控方從犯證人張劍虹供稱黎是個「不能說不的老闆」，辯方分析張可信性時提及，在民主黨擬在街站派發加入《蘋果》標誌的海報一事，張曾在「國安法應變小組」發信息稱「我們也只能逐單表決，如果大多數反對，我只好跟他說不」。

另一方面，辯方提到張2021年向高院申請保釋，其誓章提到壹傳媒嚴格遵從編採自主，編採部毋須向管理層索取意見或批准，他在案發時段無以任何形式參與《蘋果》編採。不過庭上作供時，張卻稱自己負責確保黎的指示得以執行。辯方認為前述例子反映張的證供前後不一。法官杜麗冰關注，誓章是張為支持保釋申請而向法庭呈交的文件，內容不一定不準確，或會配合張的角度撰寫。辯方回應，若情况如此，則張的誓章或其庭上說法不屬實。

辯方總結煽動罪的證供，並引述時任《蘋果》副社長陳沛敏作供時同意，《蘋果》並非為批評而批評，而是希望政府改變政策等，其證供反映《蘋果》的行為在法律界線之內。法官李運騰關注，若只有陳沛敏認為《蘋果》不犯法是否足夠；辯方回應，若陳作為《蘋果》日常的編採人員，也覺得《蘋果》不犯法，「法庭怎能肯定發布煽動刊物的串謀存在？」

就勾結罪，張劍虹作供確認《蘋果》致力確保不做犯法事，辯方認為說法反映勾結串謀不存在，重申控方須證明被告有意圖危害國安。

（黎智英案）