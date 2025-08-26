辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定

同可發布資訊 官關注媒體市民分別

辯方資深大律師彭耀鴻昨續就牽涉《蘋果》的「串謀發布煽動刊物」和「串謀勾結外國勢力」罪陳辭，分析法律議題及相關證人的證供（見另稿）。彭強調，傳媒向公眾提供資訊，促進人們參與公共討論，應比市民享有更大自由。法官李運騰指出，誹謗罪也會同時針對市民和傳媒，問是否有案例提及傳媒可比市民享有更大自由；彭說有，又稱若新聞自由和大眾享有的言論自由無分別，《基本法》等法律就不會特別提及新聞自由。李官另提及，現在人人都能向廣大群眾發布資訊或聲稱自己「揭露真相」，應如何區分傳統媒體和發布資訊的市民；彭重申傳統媒體有責任提供資訊，並強調本案牽涉傳統媒體。

辯：控方須證明國安法後訂新協議

此外，就着《港區國安法》勾結罪的詮釋，彭耀鴻重申，法例所指的制裁對象限於香港特別行政區或中華人民共和國，不包括個別官員。李官反問，若某人欲影響法庭判決，較有效的做法不就是制裁法官，而非整個司法機構嗎？彭認為，法庭解讀勾結罪時應採納較狹窄的詮釋。對於控方質疑，黎主張把人權議題跟中美貿易協議扣連，彭反駁中國《憲法》也訂明保障人權，扣連兩者不構成危害國家安全。

另一方面，控方認為被告於《國安法》實施前訂立協議，並在《國安法》後繼續按協議行事，構成串謀罪行，而控方毋須證明《國安法》後被告更新協議。彭耀鴻表示，被告沒達成串謀做犯法事，又說控方須證明《國安法》後被告訂立新協議。李官和法官杜麗冰以輸入大麻二酚（CBD）為例，若有人協議把CBD運輸到港，後來相關法例實施，把輸入CBD刑事化，惟眾人繼續按協議行事，有關行為是否已能反映，法例通過後他們達成新協議，或把舊的協議延續？彭說可以，並認為這屬事實問題，而本案沒有決定性的證供，反映被告在《國安法》實施後達成新協議或延續舊協議。

昨日散庭前，李官着辯方思考，政府在2019年提出修訂《逃犯條例》與煽動罪「免責條款」的關係，包括港府提出修例是否被誤導或出錯。翻查資料，本案部分被指煽動刊物與《逃犯條例》有關。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）