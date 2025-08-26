難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿

被告陳建愉（42歲）面對非禮罪，被指涉於去年5月在酒吧摸X大腿內側。署理主任裁判官香淑嫻裁決稱，聚會有多名警員在場，出席者可以看到彼此的動作，難以相信被告眾目睽睽下摸X大腿及胸部。香官表示，X稱被告長期將右手放在她大腿，在場者只見被告拍打X大腿數下；X任職警隊時間不短，應具備應變能力保護自己，卻供稱不敢離開座位，難以令人信納。

審訊中呈上被告和X的合照，X曾將手搭在被告肩膊。香官表示，X稱當晚感委屈，為配合氣氛才假裝無事，但她面露喜悅拍照，更將手搭在涉嫌施襲者肩上，「佢唔擔心被告乘機觸碰胸部咩？」香官續指X事後與被告在WhatsApp聊天，附上笑面表情符號，與反覆侵犯的說法不符，令人摸不着頭腦。

官：事後仍發笑面表情符號費解

香官提及聚會片段中，被告笑言咖啡機禮物的包裝猶如假陽具；X供稱感覺奇怪，後來承認她曾在被告辦公室的白板繪畫圓柱體和圓形圖案，前者代表咖啡機，後者代表警隊防騙吉祥物「提子」。香官認為，被告在性侵現場講假陽具的笑話，X卻在白板繪畫相關圖案，反問若X認為被告的觸碰有非禮成分，為何繪畫具色情聯想的圖案？香官認為控方未能證明被告行為具猥褻意圖，遂裁定非禮罪脫。

官指摸面或嬉戲 襲擊罪脫

餘下3項普通襲擊罪涉及被告在警署摸X面部。香官表示，被告、X及分區指揮官的辦公室在同一層，難以信納被告冒險公然摸X面部，加上被告和X常以輕鬆友善方式交流，因此被告辯稱不知道X對摸面反感，說法可能是真。香官舉例，被告曾在WhatsApp提醒X「工作只係我哋生命中一部分」，着X找指揮官溝通；若被告知道X對其行為不滿，肯定不會勸她與指揮官談話。香官指被告摸面的動作或不恰當，惟被告可能具嬉戲意圖，裁定3罪不成立。

【案件編號：FLCC 308/25】