港聞

港聞二

兩電下月淨電費下調

【明報專訊】國際燃料價格持續下降，兩電下月分別下調燃料調整費，港燈每度電淨電費較年初167仙下調6.7%至9月份的155.8仙，中電下月淨電費則較年初144.3仙下調2.4%至140.9仙。港燈表示，受地緣政治局勢不穩定的影響，燃料價格在今年剩餘月份可能會出現波動。

港燈降6.7% 中電2.4%

兩電淨電費由基本電費及燃料調整費兩部分組成。港燈昨公布，下月每度電的燃料調整費減3.8仙，下調至32.9仙，較今年1月每度電44.1仙下調25.4%。翻查資料，港燈下月燃料調整費是自今年1月以來最低，亦較中電燃料調整費便宜約23.3%。

港燈稱，以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼，該住戶在9月份要繳交的淨電費是281.4元，較1月份的312.2元減少30.8元，減幅約9.9%。

至於中電，9月燃料調整費較8月43仙輕微下調至42.9仙，與年初每度電46.3仙比較，減幅約7.3%。連同基本電費每度電98仙，中電下月淨電費為每度電為140.9仙，較今年初下調約2.4%。

專家：地區衝突或致反彈

世界綠色組織行政總裁余遠騁稱，兩電今年燃料調整費至今呈下調趨勢，惟他指若出現地區衝突，影響石油供應，亦會影響天然氣價格，燃料費隨時反彈，令淨電費價格回升。

相關字詞﹕燃料調整費 港燈 中電

