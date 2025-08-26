明報新聞網
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育

【明報專訊】港大醫學院婦產科學系首創一套人工智能（AI）技術模型，根據精子與卵子外層透明帶結合的形態特徵，模仿從卵子角度篩選優質精子，AI模型的臨牀驗證結果準確率逾96%。港大團隊稱，以往男士體外受精前檢查生育能力，但仍有5%至25%男性經歷低受精率或完全受精失敗，希望新的診斷工具幫助制定合適的治療方案，提升懷孕機會。

準確率逾96% 擬擴臨牀試驗

港大團隊稱，男性精液只有約7%具受精潛力。目前輔助生殖治療前評估男性生育能力的標準檢查耗時費力，且高度依賴技術人員的主觀判斷，精子質量檢測因而難以標準化，亦只能依賴精液分析中的濃度、活力和形態等參數來選擇輔助生殖技術中的受精方法。5%至25%男性在體外受精（IVF）經歷低受精率或完全受精失敗。

港大醫學院團隊研發AI模型以卵子透明帶的選擇性結合機制為基礎，從卵子角度篩選優質精子，如具備透明帶結合能力精子比例低於4.9%，即男性有受精問題的風險增加。研究團隊在2022至2024年，對117名不孕或原因不明不孕的男性作臨牀驗證，分析逾4萬張影像，準確率逾96%，結果證實精子具備透明帶結合能力的比例，與人工受孕成功率密切相關。

港大醫學院臨牀醫學學院婦產科學系副教授趙志昂表示，AI模型能提早預警受精失敗風險，識別IVF中受精功能受損的患者，幫助醫生制定更合適的治療方案，提升懷孕機會。港大表示正開展大規模臨牀試驗，以進一步驗證AI模型的臨牀應用，期望造福更多不孕不育患者。

相關字詞﹕輔助生殖技術 卵子 精子 人工智能（AI）

