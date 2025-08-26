沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻

教育局副局長施俊輝今年5月與教育界代表閉門會議，宣布新學年削減學校營辦津貼（EOEBG）約一成及一系列新措施。官員並一度提出「微調」SEN非華語生支援津貼，由每校取錄最少1名這類學生就可領第一級津貼、即約106,769元，擬改為要至少取錄6人。

津小議會：財赤也不應削SEN生支援

不過，翻查教育局8月19日（上周二）更新的通告，局方未再提及「微調」安排，但新學年起這筆津貼不再按綜合消費物價指數（CPI）的變化調整（見表）。津貼用途包括增聘能說廣東話、英語或少數族裔語言的助教、買翻譯服務加強校方與非華語生溝通。

朱國強：局方今次聆聽意見

教育界立法會議員朱國強昨在網上發文，稱昨收到局方來函，列明局方「為優化和整合資源運用，2025/26學年的津貼額將維持不變」。朱昨形容自己「成功爭取」，稱曾利用口頭質詢向教育局長蔡若蓮表明「再窮不能窮教育，再苦不能苦SEN學生」的立場，又稱局方今次聆聽意見，他盼政府避免在支援弱勢學生上再次「開刀」。

張作芳表示，不知悉局方「轉軚」原因，稱合資格學校可使用該筆津貼聘請助教，「照顧有需要的人是很重要的幫學生策略，（維持發津貼方式）其實都只是幫多幾個學生而已，這幾個是否值得幫，我覺得任何一個都值得」。她稱明白局方正應對財赤，理解當局考慮削資時有不同方向，估計最終「想幫多幾個學生」。