港聞

港聞二

沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻

【明報專訊】本報今年5月報道，教育局在學界閉門會議透露9月新學年（2025/26）「微調」特殊教育需要（SEN）非華語生支援津貼，將門檻提高，每間學校至少要收6個這類學生，才獲發津貼。不過，局方臨開學前發學校通告，沒再提「微調」削津貼安排，稱新學年每校維持取錄1至9個SEN非華語生，可獲約10.7萬元津貼。津貼小學議會主席張作芳說，知道政府包括教育局要應對財赤，但認為始終不應減少對SEN生的支援。

教育局副局長施俊輝今年5月與教育界代表閉門會議，宣布新學年削減學校營辦津貼（EOEBG）約一成及一系列新措施。官員並一度提出「微調」SEN非華語生支援津貼，由每校取錄最少1名這類學生就可領第一級津貼、即約106,769元，擬改為要至少取錄6人。

津小議會：財赤也不應削SEN生支援

不過，翻查教育局8月19日（上周二）更新的通告，局方未再提及「微調」安排，但新學年起這筆津貼不再按綜合消費物價指數（CPI）的變化調整（見表）。津貼用途包括增聘能說廣東話、英語或少數族裔語言的助教、買翻譯服務加強校方與非華語生溝通。

朱國強：局方今次聆聽意見

教育界立法會議員朱國強昨在網上發文，稱昨收到局方來函，列明局方「為優化和整合資源運用，2025/26學年的津貼額將維持不變」。朱昨形容自己「成功爭取」，稱曾利用口頭質詢向教育局長蔡若蓮表明「再窮不能窮教育，再苦不能苦SEN學生」的立場，又稱局方今次聆聽意見，他盼政府避免在支援弱勢學生上再次「開刀」。

張作芳表示，不知悉局方「轉軚」原因，稱合資格學校可使用該筆津貼聘請助教，「照顧有需要的人是很重要的幫學生策略，（維持發津貼方式）其實都只是幫多幾個學生而已，這幾個是否值得幫，我覺得任何一個都值得」。她稱明白局方正應對財赤，理解當局考慮削資時有不同方向，估計最終「想幫多幾個學生」。

相關字詞﹕資助 教育局 財赤 學校 非華語學生

補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
兩電下月淨電費下調
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇
