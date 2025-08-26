明報新聞網
港聞

港聞二

獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬

【明報專訊】康文署昨公布接納9間持牌桌球館申請放寬《遊樂場所規例》下的入場限制，讓年輕學生可入場打波，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲。文體旅局長羅淑佩前日稱，放寬入場限制的前提是保障青少年，確保他們不會容易接觸到如吸煙等情况或環境。不過，本報昨日到4間獲批桌球館觀察，目睹兩間球館有顧客吸煙。康文署回覆本報查詢表示，署方會加強對有關持牌桌球館的巡查，除了恆常巡查外，將會增加突擊巡查，亦會按情况所需與相關部門聯合執法；如有桌球館持續違規，署方會撤銷已批准的放寬限制。

將增突擊巡查 按需要聯合執法

康文署表示，為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動發展，持牌桌球館今年2月起可向署方申請放寬入場限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲；放寬入場時間由現行朝十晚八，延長至朝七晚十一；並允許穿校服人士入場。

本報記者昨午到其中4間獲接納申請放寬入場限制的桌球館，到訪旺角的兩間桌球館時仍有顧客吸煙，尖東及上環的兩間桌球館則未見有人吸煙。

康文署昨日透過新聞稿公布，一共收到32份申請，經考慮警方和衛生署控煙酒辦公室等相關政府部門就申請者的營運情况、周邊環境、檢控吸煙數字等提供的資料和意見，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動等，接納9間桌球館申請（見表）。文體旅局長羅淑佩前日表示，大部分被拒申請的桌球館有較高違規吸煙的檢控數字，或周邊環境未能符合要求。

尖東波樓設腳踏短杆 吸後生客

位於尖東的青年桌球會（尖東）負責人余先生表示，不擔心申請放寬入場限制後流失原有顧客，稱「佢哋可以出去食（煙）」。余提到，申請放寬入場限制主因是「政府搞咪支持下」，但亦希望推動更多年輕人接觸桌球運動。他說，周末及公眾假期間中會有一家大細「開枱」，惟尖東屬商業區，附近無中小學，加上疫後港人習慣「早出早歸」，認為即使放寬年齡限制後亦難以吸引年輕人入場。不過，他稱桌球館設有獨立房間供一家大細使用，並會提供腳踏及適合小朋友用的短杆，冀可吸引年輕人入場。

相關字詞﹕康文署 遊樂場所規例 桌球

