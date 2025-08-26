明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢

【明報專訊】今晚喺香港故宮文化博物館上演名為「劍萃古今．躍動全運」嘅劍擊表演賽，到時賽場背景係香港城市畫家趙綺婷嘅畫作，用畫筆勾勒出6名選手、法國巴黎大皇宮及香港故宮文化博物館，除咗寓意本港兩屆奧運金牌得主張家朗繼巴黎奧運，再同兩屆世界賽冠軍、法國劍手拿霍特（Enzo Boris Lefort）交鋒，趙綺婷亦希望藉畫作勉勵青年追夢。

大皇宮遇故宮館

畫嘅兩端分別係法國巴黎大皇宮及香港故宮文化博物館，沿途有紅藍色及紅黃色方格點綴，象徵法國與中國國旗顏色，畫中亦出現張家朗及拿霍特。

趙綺婷獲比賽主辦單位「青途發展社區發展協會」邀請繪畫，畫開建築物嘅佢話以體育為題作畫屬新嘗試，為捕捉運動員動態，需翻看各劍手比賽片段，佢同時受運動員為目標奮鬥嘅精神鼓舞，「我希望可以保持對自己誠實，想畫嘅嘢盡心盡力做到最好」，希望藉畫作勉勵大家「相信自己，追逐夢想」。

選手獲黃金雕刻 唔似獎牌

至於選手會獲頒劍手造型嘅黃金雕刻禮品，並由第15屆全運會贊助商周大福製作。周大福珠寶集團創作總經理、第15屆全運會獎牌總設計師林鴻勝認為今次並非正式賽事，如果製作一般獎盃，可能同其他攞過嘅獎牌獎盃太似，得獎者未必記得，所以想設計一件「藝術品」令得獎者留下印象。

另外，「法國IDE烹飪文憑課程」畢業生Shine及Monica與團隊分別會用法式美食招呼嘉賓，以及製作一個劍擊頭盔造型朱古力藝術雕塑展示，其中Monica話由於頭盔背後會有兩把幼細嘅劍交叉擺放，團隊會將唔同雕塑部件運送到現場再組裝，以免損毁。

相關字詞﹕青途 香港故宮文化博物館 全運會 劍擊

上 / 下一篇新聞

補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
兩電下月淨電費下調
兩電下月淨電費下調
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇