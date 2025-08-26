【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢

大皇宮遇故宮館

畫嘅兩端分別係法國巴黎大皇宮及香港故宮文化博物館，沿途有紅藍色及紅黃色方格點綴，象徵法國與中國國旗顏色，畫中亦出現張家朗及拿霍特。

趙綺婷獲比賽主辦單位「青途發展社區發展協會」邀請繪畫，畫開建築物嘅佢話以體育為題作畫屬新嘗試，為捕捉運動員動態，需翻看各劍手比賽片段，佢同時受運動員為目標奮鬥嘅精神鼓舞，「我希望可以保持對自己誠實，想畫嘅嘢盡心盡力做到最好」，希望藉畫作勉勵大家「相信自己，追逐夢想」。

選手獲黃金雕刻 唔似獎牌

至於選手會獲頒劍手造型嘅黃金雕刻禮品，並由第15屆全運會贊助商周大福製作。周大福珠寶集團創作總經理、第15屆全運會獎牌總設計師林鴻勝認為今次並非正式賽事，如果製作一般獎盃，可能同其他攞過嘅獎牌獎盃太似，得獎者未必記得，所以想設計一件「藝術品」令得獎者留下印象。

另外，「法國IDE烹飪文憑課程」畢業生Shine及Monica與團隊分別會用法式美食招呼嘉賓，以及製作一個劍擊頭盔造型朱古力藝術雕塑展示，其中Monica話由於頭盔背後會有兩把幼細嘅劍交叉擺放，團隊會將唔同雕塑部件運送到現場再組裝，以免損毁。