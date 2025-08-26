明報新聞網
港聞

港聞二

上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議

【明報專訊】本報早前報道申訴專員公署從網站移除2023年前的調查資料、新聞稿及年報，並拒披露涉《公開資料守則》的投訴及宗數。申訴專員陳積志昨出席公開活動時未有回應有關下架爭議、年報刪走「公開資料」章節等提問。亦有職員向記者重申活動不設提問安排，要求離場。

陳積志在下架風波後上月曾赴立法會匯報工作，當時未有議員追問事件。香港國際申訴專員學院揭幕禮昨午舉行，為陳積志相隔逾月再度露面。公署上周四邀請傳媒到場採訪，但昨日多名職員向記者表明陳積志不會受訪，至典禮結束，陳亦沒回應任何提問。翻查資料，今年5月下架爭議爆發後，公署未再按慣例在交代主動調查行動時召開記者會。

稱輕微矛盾採調解好處大

香港國際申訴專員學院以「網上、虛擬」方式呈現，旨在為政府部門及公營機構提供培訓，亦冀促進與海外申訴機構交流和合作。陳積志致辭提及，調解處理輕微或不涉行政失當申訴有極大好處，認為很多申訴人向公署申訴，是基於對政府部門或機構「有一些誤會、溝通不足」，或不太理解部門運作和限制而產生矛盾，公署作為獨立第三方介入，將可令申訴人「感到被關心、情緒紓緩了、聽得入道理」。

申訴學院揭幕 毋須額外撥款

陳積志又說，公署透過內部資源成立學院，不需政府額外撥款，所有工作均由現有公署人員兼任，展示「有新任務，亦不需要增添人手」的新概念。同場的政務司長陳國基亦提及，學院並無地址，「而是在網上、是虛擬學院」，讚賞申訴專員增加新任務而不要求增加資源的態度屬良好示範。

補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
高才續簽收入不劃線 孫玉菡:與其他人才「同把尺」
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
孫玉菡:平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方:曾認自用 上司:濫用有興奮感
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
涉偷樣本4食安督察脫罪 官:證人不可靠
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
裝修工煽襲警上訴駁回 官:籲殺父母教插腸兇殘
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署:續違規將撤放寬
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
兩電下月淨電費下調
兩電下月淨電費下調
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
辯:傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯:張劍虹證供前後不一 質疑可信性
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊:另一極端
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
灣區熱搜:港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜:重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手
灣區手記:深圳的「快」 ／文:尚東美
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇