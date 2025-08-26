上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議

陳積志在下架風波後上月曾赴立法會匯報工作，當時未有議員追問事件。香港國際申訴專員學院揭幕禮昨午舉行，為陳積志相隔逾月再度露面。公署上周四邀請傳媒到場採訪，但昨日多名職員向記者表明陳積志不會受訪，至典禮結束，陳亦沒回應任何提問。翻查資料，今年5月下架爭議爆發後，公署未再按慣例在交代主動調查行動時召開記者會。

稱輕微矛盾採調解好處大

香港國際申訴專員學院以「網上、虛擬」方式呈現，旨在為政府部門及公營機構提供培訓，亦冀促進與海外申訴機構交流和合作。陳積志致辭提及，調解處理輕微或不涉行政失當申訴有極大好處，認為很多申訴人向公署申訴，是基於對政府部門或機構「有一些誤會、溝通不足」，或不太理解部門運作和限制而產生矛盾，公署作為獨立第三方介入，將可令申訴人「感到被關心、情緒紓緩了、聽得入道理」。

申訴學院揭幕 毋須額外撥款

陳積志又說，公署透過內部資源成立學院，不需政府額外撥款，所有工作均由現有公署人員兼任，展示「有新任務，亦不需要增添人手」的新概念。同場的政務司長陳國基亦提及，學院並無地址，「而是在網上、是虛擬學院」，讚賞申訴專員增加新任務而不要求增加資源的態度屬良好示範。