涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠

【明報專訊】5名食環署食物安全中心衛生督察涉串謀盜竊逾80件用作輻射水平檢測的食物樣本自用，包括罐頭鮑魚、芝士、日本越光米。其中4人不認罪於西九龍裁判法院受審，裁判官王證瑜昨裁定4人全罪脫，稱無直接證據被告家中搜出的食物是食物樣本。王官又稱，兩名控方證人證供不可靠，如其中一名沒被起訴的男同事向廉署舉報事件，但承認虛構「女被告受查時會自稱被非禮」等事。

被告為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。陳、林、余、李被判一項串謀盜竊罪脫。劉早前承認一項交替控罪，即盜竊罪，今日判刑。

未能證明搜獲食物屬樣本

案發於2022至2023年，廉署在數名被告家中搜出與食物樣本同款的食物。王官稱，沒直接證據證明該些就是食物樣本，以及不可從市面上購得。

5名被告的同事、沒被起訴的控方證人蔡洪階向廉署舉報，並向廉署稱陳在被調查時或會吩咐丈夫棄置證物，余或會自稱遭人非禮，但在辯方盤問下蔡同意該些指控都是自行想像及虛構。王官稱，蔡的陳述重要但沒事實基礎，影響證供整體可信度。

王官又說，關於蔡稱「同事稱想訂西餐樣本來進食」，蔡庭上與書面供辭內容不一，未能排除證供屬虛構；加上蔡在工作壓力下情緒受困，或因而記憶力受影響。

污點證人或為減刑誣控

至於認罪被告污點證人劉承軒供稱陳於WhatsApp群組分享羊肉沙律配芝士圖片，王官指出，劉也曾分享食物照片，同意群組內食物圖片不一定來自食物樣本。劉又投訴接受廉署調查時不獲准如廁及吃飯，後撤回投訴；王官認為未能排除劉為挑戰口供內容及減刑，而對廉署及其他被告作不實指控。王官稱除不受辯方爭議的證供外，法庭不接納蔡及劉的其他證供，裁定4名被告罪脫。

【案件編號：WKCC 2693/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 罪名不成立 串謀盜竊 食環署 食安中心

