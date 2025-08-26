灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美

在司機推薦下，筆者就來到了這家豬腳飯店，可能正值午餐時段，店內擠滿了人。收銀飛快替顧客下單後，立馬轉身把出餐口做好的飯端走送餐，筆者看菜單間隙他都來回兩趟了。等餐時上網看評價，原來開了至少5年，只是評論褒貶不一，有說太油膩，也有人覺得正是這份油膩才使豬腳肉質軟嫩，米飯香甜，但無論讚彈都會提到其出餐速度很快。

除了食客，店內也黃澄澄一片有許多美團外賣員，他們不斷地問自己的訂單是否已出餐，身旁的食客還有附近公司上班族，有一名一邊咀嚼口中未吞下的食物，一邊在掛着「免費加飯、加湯」的牌子旁自助添飯，還有一名剛吃進一口飯便馬上喝湯，似乎是省去咀嚼步驟，直接嚥下。筆者自詡吃飯速度已經很快，但還未食完，身邊食客已換了兩撥人，也許在這座「快」城市中，自己依舊還不夠快，但還是希望有機會的話，能感受一下深圳的「慢」。

文：尚東美