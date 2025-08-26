灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手

兩年新開逾20個 深圳商場供過於求

類似福田CBD商圈大型購物中心林立、商場供過於求的問題，深圳全市也在發生，這兩年間，深圳各區新開大型商場至少逾20個，單是今年上半年便有K11 ECOAST、深圳大悅城、羅湖益田假日廣場等新商場加入。戴德梁行統計數據顯示，今年上半年，深圳新增建築面積30.3萬平方米的優質購物中心，全市優質購物中心存量增至747.7萬平方米，總存量的擴大令深圳優質購物中心密度進一步增加。

供應增加之下，截至今年6月底，深圳優質購物中心平均月租為每平方米761.6元，較去年底下降2.4%，整體空置率上升1.2個百分點至9.1%；未來3年還將有約126.4萬平方米的優質購物中心計劃入市，其中高達68.4%集中在深圳西部，預料該區域的商場競爭或將加劇。