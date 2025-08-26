明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：重餐飲輕零售 難敵周邊對手

【明報專訊】雖然皇庭廣場地理位置優越，但方圓1公里內卻有多達8個購物中心，包括同樣是港客人氣商場的領展中心城、卓悅中心、福田星河COCOPark等，同業競爭相當激烈，惟皇庭廣場採取的策略卻是不斷提高餐飲商戶比例，從2022年的38%提升到今年第二季的53%，零售佔比從47%降至28%。在「重餐飲、輕零售」的商戶結構下，品牌檔次和號召力就不及周邊對手。

兩年新開逾20個 深圳商場供過於求

類似福田CBD商圈大型購物中心林立、商場供過於求的問題，深圳全市也在發生，這兩年間，深圳各區新開大型商場至少逾20個，單是今年上半年便有K11 ECOAST、深圳大悅城、羅湖益田假日廣場等新商場加入。戴德梁行統計數據顯示，今年上半年，深圳新增建築面積30.3萬平方米的優質購物中心，全市優質購物中心存量增至747.7萬平方米，總存量的擴大令深圳優質購物中心密度進一步增加。

供應增加之下，截至今年6月底，深圳優質購物中心平均月租為每平方米761.6元，較去年底下降2.4%，整體空置率上升1.2個百分點至9.1%；未來3年還將有約126.4萬平方米的優質購物中心計劃入市，其中高達68.4%集中在深圳西部，預料該區域的商場競爭或將加劇。

上 / 下一篇新聞

補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
補充勞工優化計劃9月到期 檢討出爐前續收申請 孫玉菡：配合年底人力推算檢討輸勞
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高才續簽收入不劃線 孫玉菡：與其他人才「同把尺」
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
高危照顧者資料庫擬擴至領綜援長者
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
孫玉菡：平台工作者保障最快年底出 先處理意外保
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
伊利沙伯院醫生否認偷麻醉藥 控方：曾認自用 上司：濫用有興奮感
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
中年漢伏屍橋底 頭有傷列謀殺 倒臥西部公路下方 疑遭刀襲
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
涉偷樣本4食安督察脫罪 官：證人不可靠
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
裝修工煽襲警上訴駁回 官：籲殺父母教插腸兇殘
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
上月赴立會後首露面 陳積志沒回應下架爭議
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
獲批鬆限波樓有人吸煙 康署：續違規將撤放寬
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
沒再提「微調」 教局維持SEN非華語生津貼門檻
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
港大研AI模型篩精子 助治不孕不育
兩電下月淨電費下調
兩電下月淨電費下調
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
黃百鳴否認內幕交易 11·20開審
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
難信事主遭非禮不離開 官裁警司脫罪 稱事主加入警隊多年應可保護自己 不信眾目睽睽下摸腿
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：傳媒比公眾應享更大自由 官否定
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
辯：張劍虹證供前後不一 質疑可信性
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
創辦人控17罪 舒適堡案10·13再訊
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
政情趨淡民調大減 機構轉研政策 港研:更如實衡量管治表現 李立峯憂政府參考變少
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
立會公聽會較昔少八成 謝偉俊：另一極端
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
白英奇「整合」成方大轄下學院 稱收生升無困難
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
國家科技部向港15全國重點實驗室授牌 京官籲探索科技前沿無人區
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
搗高利貸收數集團 警拘29人檢保時捷
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
灣區手記：深圳的「快」 ／文：尚東美
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】港法劍手今故宮表演 畫家點綴賽場勉追夢
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】霓虹燈飾點亮吳松街熟食市場
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】迎全運會 西九站辦無人機足球體驗
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇
【Emily】電器贈長者年接逾千申請 住寮屋伯伯熱暈 獲座地扇