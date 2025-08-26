灣區熱搜：港人北上人氣商場 無助母企扭轉債台高築 30億起拍 深圳皇庭廣場七折求售

明報記者 陳子凌

皇庭廣場2013年開業，總建築面積約13.8萬平方米，當中商業面積約8萬平方米，是皇庭國際首個商業地產開發營運的大型高端購物中心項目，位處深圳福田CBD（中央商務區）中心位置，北倚市民中心，南接會展中心，從福田高鐵站步行前往僅10分鐘，也是深圳地鐵1、4號線上蓋物業，地段及交通優越而被譽為「鑽石之心」。自新冠疫情後恢復通關，皇庭廣場吸引了不少北上港人到來，據內地商業地產項目信息庫贏商大數據顯示，皇庭廣場去年日均客流逾8萬人次，港客佔45%以上，商場內的食品店「盒馬鮮生」更備受港客喜愛。

5年蝕44億 母企資產負債率達97%

然而，佔了地利人和的皇庭廣場卻因母公司皇庭國際的天時不利而面臨拍賣資產命運。據皇庭國際財報，公司自2020年起連續5年虧損，累計虧損額逾44億元；而今年首季，公司總資產80.08億元，總負債77.77億元，資產負債率高達97.1%，在龐大財政壓力下需出售核心資產還債。其實早於2022年2月，皇庭國際已曾將皇庭廣場掛牌，當時開價74.93億元，但僅一周便將標價下調至56.2億元，然而減價後仍無人問津，今次以30.53億元拍價，相當於較首次掛牌價便宜近六成。不過據法院通告，競得者還須承擔皇庭廣場2371.93萬元的管理費和水電費欠款。

北京財貿職業學院國際商貿中心研究基地教授王春娟稱，當前經濟環境下，投資者更注重資產安全和收益穩定，對於存在債務糾紛等風險的商業項目，會希望通過較低價格去彌補潛在風險，而皇庭廣場地理位置優越是顯著優勢，若買家有能力解決欠費等遺留的債務問題並有效營運，從長期投資角度來看還是具一定吸引力。