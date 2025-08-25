食環熱能攝錄查鼠蹤 去年捕獲增四成

食環署荃灣區衛生總督察蘇陽峯接受政府新聞網訪問時表示，考慮到老鼠的生活習性，署方會在進行鼠患調查的地區連續3天放置熱能探測攝錄機，從晚上7時到翌晨7時拍攝，再用人工智能技術分析拍攝所得的熱成圖像，可清楚見到鼠蹤和出沒時間，令鼠患調查更準確。

與物管合作 免費技術支援

食環署亦與屋苑物業管理公司合作，鼓勵社區參與日常防治鼠患工作。荃灣廣場（住宅）物業管理公司滅鼠聯絡大使劉志宏說，自今年2月簽署食環署推出的《滅鼠約章》後，獲署方提供免費技術支援。

街道清潔及保持後巷衛生方面，食環署引入高速清洗盤，取代以往僅以水喉洗擦街道，讓清潔工可更有效清除路面上的頑固污漬，同時減輕工作負擔。署方亦推行規範食物業妥善處置廢物試驗計劃，容許合資格食肆在相連後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾，再由食肆安排清潔工收集；食環署則定期檢查食肆有否妥善存放垃圾，並打擊在後巷堆放雜物和亂拋垃圾的違法行為。