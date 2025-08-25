明報新聞網
函全港學校 提醒勿「借姊妹校作幌子」 教局：禁未經批准與第三方合作辦課

【明報專訊】本港有私校早前捲入「借殼辦學」風波，亦有津中涉嫌違規與內地機構合作辦學。署理教育局長施俊輝昨透露，局方不時收到學校辦學的投訴，一些學校已被列入關注名單。他稱局方已去信全港學校，提醒未經局方同意，不可與第三方合作辦學。根據信件，教育局表明公帑資助學校不能「借姊妹學校合作計劃名義作幌子」，違規合辦正規課程。

教育局以「團結守護專業誠信」為題，上周四（21日）致函全港學校，局方在文件開首表明「高度關注『鑽空子』和違規行為」，當局絕不容忍，已嚴肅跟進涉事學校，包括勒令學校停辦。

局方在文件續稱，除非獲教育局批准，否則任何學校均不可與第三方機構協作，並安排以其學校名義開辦教育課程，並由家長或學生向該機構支付學費；當局亦提醒公帑資助學校不能「借姊妹學校合作計劃名義作幌子」，違規合辦正規課程，包括標榜提供中學文憑試（DSE）課程，並於收生時誤導家長或學生；並且不得濫收費用。

稱不時收投訴 有校列關注名單

另外，早前私校一諾中學（九龍塘）懷疑有學生持「深港雙重學籍」，事件發酵至教育局拒絕為該校註冊。局方在信件亦提到，每個學生不能同時在多於一間公帑資助學校註冊，又稱學校有責任提交學生就學資料，如誤報或資料不實，局方會「採取行動，絕不姑息」。

參考舉報公屋獎賞？

施俊輝：獎勵非重點

教育局早前設舉報機制，用作舉辦懷疑內地機構或中介假借港校名義宣稱有合作。施俊輝昨於無綫節目《講清講楚》，被問會否仿效舉報濫用公屋機制設立獎賞，施認為獎勵非重點，重點在於去除教育界的害群之馬，防止投機取巧的辦學者。

倡雙非來港讀書 勝內地「補習」

施俊輝另提及，教育局一直有留意雙非學生人數，並納入學位估算，稱當局過去十幾年來有措施應對，包括幼稚園「一人一位」措施、「跨境學童專網」。他又說，部分雙非學童會回內地升大學，引述專家分析原因在於雙非兒童家庭成員多在內地。

施認為，若雙非兒童或持受養人簽證的學童有意在港升大學，可及早來港讀中小學，認為相比以自修生身分、找內地師資質素不明的補習社來準備應考DSE，本地學校質素更有保障，亦有助學生盡快融入香港教育體制。

相關字詞﹕大學 雙非學童 姊妹學校 教育局 施俊輝 借殼辦學

