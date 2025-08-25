明報新聞網
港聞

港聞二

陳茂波：利雅得開經貿辦加緊推 航班有增加空間

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日表示，香港與中東人員往來愈趨頻繁，去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年升七成，今年首7個月再升逾一半，又稱去年10月復航、往來香港及沙特首都利雅得的直航航班經常客滿，有增加班次的空間。他並說正加緊推進在利雅得開設經貿辦的工作。

稱港與中東交往愈頻繁

陳茂波網誌以前日（23日）在港舉辦的沙特超級盃決賽為引子，指過去兩年香港與中東地區在金融商貿、文化藝術和體育層面的交往不斷深化，相信可為往後兩地在其他領域的合作打下更堅實基礎。他提到，去年香港與海灣地區的雙邊貿易總額達1500億港元，過去5年年均增長約11%；最近多隻在港上市集資的新股，基石投資者都包含中東資金，投資金額均過億美元。

陳茂波認為，中東冀引入創科、加快基建發展，為本港初創、科企和專業服務公司帶來商機，例如一間提供智能感知技術方案的本地初創將參與沙特最大型建設項目。他認為香港跟中亞正加強聯動，舉例一間扎根哈薩克斯坦的天然資源公司將於本周在港上市，亦是中亞地區首隻以人民幣計價的股票。

財經事務及庫務局長許正宇則在商台節目表示，公司遷冊制度生效後，不同種類企業有興趣遷冊來港，反映外國企業知道香港的方向和新突破點；而本港的專屬自保公司已增至6間，反映香港金融不止做「老本行」，也為金融價值圈帶來新業務及服務需求。

至於內地及本港「互聯互通」機制，許正宇表示大方向是在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類，亦會推進房地產信託基金納入互聯互通。

相關字詞﹕許正宇 中亞 中東市場 陳茂波網誌 陳茂波

