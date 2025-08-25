明報新聞網
港聞

港聞二

海達邨火警女住戶亡 疑關吸煙

【明報專訊】深水埗昨日發生奪命火警。海達邨海榮樓一單位昨早冒煙起火，消防破門入屋灌救，並救出燒傷昏迷女住戶，她由救護車送院，搶救後不治。消防調查後認為火警起因無可疑，初步相信起火原因與女住戶的吸煙習慣有關。

事主獨居 輪椅代步

消防破門救出的59歲女子姓周，面部燒傷昏迷，救援人員即場為她急救，再由救護車送往明愛醫院，搶救後不治。據了解周原與丈夫同住，其夫去年離世，她有吸煙習慣，行動不便，日常以輪椅代步；她有精神病紀錄，需定期到醫院覆診。

現場為海達邨海榮樓13樓一單位，昨早7時許有居民發現單位冒煙，遂通知保安員協助報警求助。消防接報到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約20分鐘後將火救熄，在起火單位救出燒傷女子。事件中共10居民自行疏散到安全位置暫避。警方臨時封鎖涉事單位蒐證，初步調查相信煙蒂火種燒着雜物引起火警，現階段沒有證據顯示案件涉及刑事成分，其死因有待驗屍確定。

消防處表示，昨早7時41分接獲海榮樓發生火警，消防約4分鐘後到場，共調派5輛消防車及兩輛救護車，出動約35名消防及救護人員，火警於昨早7時58分被救熄。消防初步相信女事主獨居，其面部有百分之二面積燒傷，在單位檢獲一個煙灰缸及大量香煙，初步調查相信起火原因與女事主吸煙有關。

相關字詞﹕精神病 燒傷 吸煙 奪命火警

