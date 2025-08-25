明報新聞網
港聞

港聞二

牆磚德國貨變內地貨 東涌東站需拆牆

【明報專訊】東涌線延線東涌東站工程正在動工，承建商為車站設備房間提供的牆磚被指與合約不符。港鐵回覆證實早前接到投訴信，已向總承建商查詢，並要求核查有關情况和就事件提供全面報告；又指相關牆磚批次不會在是次工程中使用。

消息稱，東涌東站設備房間原定使用德國集團Xella旗下品牌的牆磚「YTong」，但分判商提供的牆磚被指在內地生產，品牌名稱「Beijing YiTong」，與合約要求不符。消息指相關牆磚一度被運到工地砌磚牆，被揭貨不對辦後需拆卸牆身。

消息：YTong變YiTong

被問是否貨不對辦、何時發現事件等，港鐵回覆稱，有關材料是用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆磚材，由總承辦商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程今年6月開始。港鐵指總承辦商已向港鐵確認函件提到的相關磚材批次，將不會在是次工程使用。

港鐵促承建商核查交報告

港鐵稱早前接到投訴信，關注所指合約中使用的一些物料；港鐵收到信後已展開跟進工作，向總承建商查詢，並要求核查情况和就事件提供全面報告，港鐵將對報告獨立檢查及核實。

資深土木工程師倪學仁說，用作砌造車站設備房間的牆磚為「輕磚」，具防火功能，結構設計為屋宇署認可，一般工程都會採用輕磚，多用作間隔牆而非結構牆，市面亦有其他品牌輕磚，價錢較YTong平三分之一至一半。他指完工時，屋宇署會要求承建商提交防火測試報告。

翻查資料，港鐵前年5月向「保華-中鐵建國際」聯營批出東涌東站建造工程及軌道改道的相關裝備工程，包括建造東涌東站，以及東涌站與欣澳站之間一段約1.2公里路軌改道工程。工程料2029年完工。

