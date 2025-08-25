M品牌聚焦國際賽 表演賽資助設限 不再劃一1500萬 按每項目評分定 最少600萬

「表演賽/邀請賽」

每半年最多資助3項

政府2004年設立「M」品牌計劃，資助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦「大型體育賽事」及「表演賽/邀請賽」，至前年增加每項活動資助上限至1500萬元。文體旅局昨公布改革方案（見表），新增對「表演賽/邀請賽」的撥款申請設限，大型體育活動事務委員會在一般情况下，在同一申請周期、即6個月，只揀選不多於3項「表演賽/邀請賽」，避免多項賽事同期舉行，降低各自經濟可行性和效益。

局方另將更改7項評分標準的分數比重，其中「大型體育賽事」將更重視其對體育發展的效益，比重僅次於活動性質及重要性；而「表演賽/邀請賽」則新增考慮其對經濟及旅遊的效益，成最重要準則之一。申請項目必須在120分滿分內取得至少80分，方可獲批資助，資助上限亦因分數各異，從「80至85分」可獲最低的600萬上限，至「116至120分」可獲最高的1500萬上限不等。

收緊監察和報告機制

監察和報告機制亦收緊，「M」品牌活動的主辦單位在活動舉行前最多獲發放合資格配對撥款的50%，主辦單位要提交如球員陣容、觀眾人數、體育發展方案，並要委託獨立的專業機構就活動參加者作調查，要更有效評估包括入場人次和經濟效益。

羅淑佩稱沒為每年資助的盛事數目設上限，「只要是具規模的國際性的賽事，對體育發展、旅遊收益以至經濟收益也有正面影響的話，都樂意去考慮」。至於非國際性的賽事，她指康文署及其他部門亦有相關資助項目，「不擔心這一方面（改革）會窒礙體育發展」。

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜表示，歡迎政府公布優化「M」品牌計劃。他說委員會去年接獲大量申請，當中不乏規模較小的項目，「不想完全抹殺入場門檻」才將資助上限分級，又指與政府財赤關係不大，他說日後「Ｍ」品牌將對項目達成關鍵績效指標（KPI）有更高要求。

委員：表演賽球員態度難保證

委員陳少棠亦稱，相較職業賽事，「表演賽/邀請賽」的變數更大，舉例下場球員人選、比賽時態度等「都好難保證」，故決定就表演賽獲批項目設限。委員黃傑龍補充，表演賽既屬表演性質，主辦單位應對賽事吸引力有足夠信心，可以純粹以商業運作。