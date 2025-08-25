眼科無紙化料年內完成 醫管局試推AI追蹤病情

數據傳伺服器 利跨聯網就診

眼科門診「無紙化項目」於2022年開始推行，首階段上傳眼底相、光學斷層掃描，以及視野檢查等5項主要眼科影像，今年開展第二階段計劃，逐步將項目擴展至其餘眼科影像，預計今年內完成所有項目，需接受這些檢查的病人包括青光眼、黃斑病變、糖尿上眼、腦科及神經科病人等。當醫生為病人做眼科檢查後，數據會分別儲存於醫院及兒童醫院中央伺服器。

醫管局眼科統籌委員會成員陳正欣解釋，每名眼科病人見醫生前均需先檢查，由於每名病人檢查流程不同、檢查次序並不固定，以往電子系統難以支援，醫護人員需要於眼科檢查表上填寫數值、圖表及影像等，當中涉及不少紙本文件。陳稱推行無紙化後，檢查後只需要於平板電腦輸入數據，即可上傳至伺服器，同時整合及簡化眼科檢查表、增設藥物敏感等警告提示。

盼結合智慧醫療 促公私營協作

醫管局眼科統籌委員會主席袁國禮表示，以往跨聯網就診時部門只能影印病人資料，並以黑白模式傳真至其他聯網，病人亦可能需重新檢查。陳正欣稱新系統下各聯網醫生均可閱覽影像。袁強調，醫管局資訊科技部門會保障系統私隱安全，亦由於病人難以對眼科影像作出分析，暫不會上傳影像至「HA Go」手機應用程式，但未來希望結合智慧醫療系統加強公私營協作。

醫管局亦正建立中央影像資料庫，以協助進行眼科大型研究。陳正欣透露，與大學正試行為黃斑病變病人進行病情追蹤篩查，希望明年推出計劃。另亦計劃多個項目，包括推出「虛擬診症」，當病人完成眼科檢查並離開醫院，醫生即日可利用人工智能進行影像篩查，當病人病情變差便盡快安排覆診。另正研究於普通科門診，進行青光眼、糖尿上眼等檢查，交由專科醫生判斷患者病情。