明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

眼科無紙化料年內完成 醫管局試推AI追蹤病情

【明報專訊】醫管局每年眼科門診處理超過200萬個影像數據，而眼科檢查數據較其他門診複雜。醫管局2022年起推行「無紙化項目」，逐步將眼科影像上傳至新設立的伺服器，除了減少大量紙本文件外，不同聯網醫生於病人覆診時均可閱覽影像，預計今年內完成所有項目。醫管局於無紙化基礎下，試行以人工智能追蹤黃斑病變病人病情，預計明年正式推出計劃。

數據傳伺服器 利跨聯網就診

眼科門診「無紙化項目」於2022年開始推行，首階段上傳眼底相、光學斷層掃描，以及視野檢查等5項主要眼科影像，今年開展第二階段計劃，逐步將項目擴展至其餘眼科影像，預計今年內完成所有項目，需接受這些檢查的病人包括青光眼、黃斑病變、糖尿上眼、腦科及神經科病人等。當醫生為病人做眼科檢查後，數據會分別儲存於醫院及兒童醫院中央伺服器。

醫管局眼科統籌委員會成員陳正欣解釋，每名眼科病人見醫生前均需先檢查，由於每名病人檢查流程不同、檢查次序並不固定，以往電子系統難以支援，醫護人員需要於眼科檢查表上填寫數值、圖表及影像等，當中涉及不少紙本文件。陳稱推行無紙化後，檢查後只需要於平板電腦輸入數據，即可上傳至伺服器，同時整合及簡化眼科檢查表、增設藥物敏感等警告提示。

盼結合智慧醫療 促公私營協作

醫管局眼科統籌委員會主席袁國禮表示，以往跨聯網就診時部門只能影印病人資料，並以黑白模式傳真至其他聯網，病人亦可能需重新檢查。陳正欣稱新系統下各聯網醫生均可閱覽影像。袁強調，醫管局資訊科技部門會保障系統私隱安全，亦由於病人難以對眼科影像作出分析，暫不會上傳影像至「HA Go」手機應用程式，但未來希望結合智慧醫療系統加強公私營協作。

醫管局亦正建立中央影像資料庫，以協助進行眼科大型研究。陳正欣透露，與大學正試行為黃斑病變病人進行病情追蹤篩查，希望明年推出計劃。另亦計劃多個項目，包括推出「虛擬診症」，當病人完成眼科檢查並離開醫院，醫生即日可利用人工智能進行影像篩查，當病人病情變差便盡快安排覆診。另正研究於普通科門診，進行青光眼、糖尿上眼等檢查，交由專科醫生判斷患者病情。

相關字詞﹕黃班點病變 青光眼 白內障 無紙化 智慧醫院 眼科

上 / 下一篇新聞