港聞

港聞二

程序「有誤」 圓玄二中重聘校長 教局接投訴促辦團調查 校董：有地方需「補番」

【明報專訊】本報獲悉香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱二中）校長遴選程序「有誤」，須重新成立校長遴選委員會，重啟校長招聘，教育局向本報證實接獲投訴，要求辦學團體展開調查。二中校董湯修齊回覆，重啟遴選是由於程序上有些地方需「補番」，至於何處出錯，湯說遴選過程須保密，不便透露。另一中學的副校長、教育工作者工會榮譽主席黃建豪亦涉事，他一度獲選為二中候任校長。退休校長兼「校政專家」雷其昌向本報稱出錯情况在學界罕見。

明報記者 鄭律銘 曾諾晞 鄧佾文

教育局回覆本報稱，由於涉及兩間中學的私隱，不作評論，當局按既定程序處理。本報亦查詢全港學校遴選校長程序投訴或匯報個案的數字，局方稱沒統計，但強調如發現違規，必嚴肅跟進。

另校副校長曾獲選接任

坐落大埔富善邨的二中全校現設25班，這20年由林廣輝擔任校長，林今年退休，校方去年底首次啟動選校長程序，今年初曾確定人選，身兼教育工作者工會榮譽主席的「圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（下稱陳中）」副校長黃建豪一度獲選成為二中候任校長。

不過，二中後來通告稱由於校長遴選程序「有誤」，須重啟遴選，據本報取得的通告，校方稱上月11至14日於《明報》刊登廣告，邀請有意申請職缺者，依廣告要求，在截止前遞交文件（見表）。翻查招聘廣告，申請人的條件包括「了解及認同本會辦學宗旨及教育理念」、「富教育理想和視野，熟悉本港教育發展趨勢」。

黃建豪向本報說，他一直服務圓玄屬校，在天水圍天瑞邨的陳中做副校長已5年，適逢二中有空缺，他去年應徵，盼競逐做校長。黃續說，他原本獲確認成為二中候任校長，但陳中校長彭家強突在今年2月底決定辭職、6月1日離任，因陳中有空缺，黃建豪稱「掙扎後」放棄轉校，留在陳中升職，又指陳中4月已發內部通告向教職員解釋，列明黃「主動撤回」二中受聘意向。至於二中後來宣布校長遴選程序「有誤」，黃建豪稱不了解。本報上月底向二中副校長楊映輝查詢，該校為何重啟校長遴選、何處出錯，楊表示「這是學校內部事宜，不便談及」，稱學校及辦學團體有信心在9月安排校長上任。

身兼二中及陳中校董的湯修齊向本報確認，二中去年9月首度招聘校長，有成立由校董會委任的校長遴選委員會，今年3至4月完成。湯說不便透露程序有何錯誤，僅稱程序上有些地方需「補番」，所以重啟招聘。

今次二中重啟招聘校長，由上月中刊登報章廣告至9月1日上任日，相隔約一個半月，被問會否擔心予外界校政混亂觀感，湯修齊稱與教育局保持緊密聯繫，第二次遴選程序「做很足」。他又指「教育界人才都多」，有信心9月1日前物色到適當人選接任。

業界：程序有誤可大可小 曾有校沒申報關係

另外，根據教育局的遴選校長規定，辦學團體可動用「校長調配權」，即推薦某人為另一屬校的校長，湯修齊說，有與辦學團體商量，但今次遴選沒需要使用校長調配權。

退休校長雷其昌說，近年移民潮下不少學校換校長，但鮮聞「遴選程序有誤」，尤其發生在有管理經驗的辦學團體。他建議校長遴選委員會預留至少一個月供教育局審批校長人選；又說程序有誤可大可小，舉例曾有其他學校的校長候選人和遴選委員會成員有親屬關係，雙方沒申報，導致候選人儘管「勝選」，仍要重啟遴選。

相關字詞﹕圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 校政 雷其昌 黃建豪 湯修齊 圓玄學院 香港道教聯合會圓玄學院第二中學

