港聞

港聞一

性別承認制度、檔案法等 諮詢完成多年無下文

【明報專訊】過去3屆政府曾就主要政策展開至少370次公眾諮詢，惟個別政策諮詢多年後未見進展。如性別承認制度、檔案法及公開資料制度，諮詢已完成多年，惟諮詢報告仍未公開。

早於2017年，政府「性別承認跨部門工作小組」就設立性別承認制度展開公眾諮詢，諮詢期同年12月結束，至今近8年尚未公布諮詢報告，相關制度亦無下文。律政司發言人回覆稱，諮詢期內接獲約1.88萬份意見書，公眾發表各有分歧和對立的意見，工作小組已將初步分析，呈交相關政策局考慮及跟進，惟沒回應會否發表諮詢報告。

法律改革委員會於2018年就檔案法及公開資料制度諮詢公眾，相隔近7年兩份諮詢報告書同樣未公布。法改會秘書處回覆查詢，稱明白公眾期望兩項研究報告書能早日發表，一直就此努力，將適時發表。

政府在2013及2014年就設立「海濱管理局」進行兩輪諮詢，市民普遍支持建議，當局在2018年成立「海港辦事處」，惟「海濱管理局」至今沒蹤影。發展局回覆查詢，表示當年諮詢有一定數量意見表示不支持成立管理局，就經營和財政模式、撥地和人事安排等有不同意見。局方稱，海港組升格為海港辦事處後推動多項海濱工程和項目，「有效發揮應有的功能，大致如期完成先前規劃的工作」。

另外，政府2016年就重置皇后碼頭展開社區參與活動，提出3個在中環海濱重置的方案，諮詢後沒定案。到2021年，發展局再表示探討於其他海濱位置重置碼頭，暫沒具體計劃出台。發展局回覆表示，2016年諮詢時公眾意見相當紛紜，會持續留意是否有合適的沿海位置，可重置具碼頭功能的皇后碼頭，目前未有具體時間表。

