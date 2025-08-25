明報新聞網
發展局公眾諮詢最多 近年減逾半

【明報專訊】綜觀各政策局在近3屆政府任內就主要政策進行的公眾諮詢，發展局及轄下部門諮詢最多，至少53次，惟近年諮詢項目有所減少。發展局強調，一直按政策進度和需要以多元合適渠道諮詢。新思維立法會議員狄志遠關注諮詢不足令當局難掌握民情，未能兼顧居民利益；建測規園界謝偉銓則指以往發展項目諮詢太多，拖慢發展步伐。

在近3屆政府任內，發展局及轄下部門展開至少53次公眾諮詢，涵蓋新田科技城發展、交椅洲人工島等。其次為商經局，進行至少42次諮詢，觸及規管人對人促銷電話、電話卡實名登記制等。勞福局及政制局亦分別進行至少30次和29次諮詢。

其中發展局近年諮詢數目明顯減少，由2013至16年每年諮詢6至9次，減至2022至24年每年諮詢2至4次。

發展局回覆查詢表示，政府諮詢文件及新聞公報資料庫不能全面反映實况，一直按政策進度和需要以多元合適渠道諮詢，途徑亦包括市場意向調查、地區諮詢及論壇、聯繫相關組織及持份者等，不會追求數量。連同市場意向調查、聯繫持份者等方式，發展局稱2021年至今年8月共就26個項目收集公眾及持份者意見。

部分發展項目發展局有諮詢持份者或商界，惟沒有宣布進行公眾諮詢，如去年公布北都3個「片區」試點。發展局早年部分項目有多輪諮詢，如活化翠屏河、擴展東涌新市鎮、灣仔北及北角海濱城市設計等，近年大部分項目沒分階段諮詢。

一直協助受收地影響居民的狄志遠表示，不少居民反映政府溝通不足，前期諮詢不足令當局不了解居民需要，不能兼顧他們的利益，使居民成為土地發展的受害者。

狄志遠：居民反映溝通不足

謝偉銓：諮詢太多拖慢發展

謝偉銓則稱，過去政府先就宏觀計劃諮詢，再按個別項目諮詢時居民往往着眼個人利益，「意見跟之前整個社會（意見）可能不同……個人的利益是不是凌駕整體社會呢？」他認為發展項目毋須多輪諮詢，最重要為受影響者提供合適補償，「否則社會永遠不會有發展」。他稱除了公眾諮詢，政府尚有其他途徑解說政策和推動社會討論，包括發表網誌等。

本研：直接諮詢助釋疑慮

本土研究社成員陳劍青表示，近年發展項目諮詢較多邀請持份者和專家參與，採用焦點小組和專家小組等形式，估計當局「追求精準諮詢」。他擔心公眾諮詢減少影響政策清晰度，舉例公眾論壇容許市民直接提出問題，有助政府解說和釋除疑慮，期望當局檢視新諮詢模式能否加快發展和增加效益。

（蒐集民意系列之一）

