公眾諮詢10年減半 平均日數縮短 政府稱採不同方式聽意見 學者憂官民矛盾加劇

本報透過政府諮詢文件及新聞公報資料庫，統計最近3屆政府就主要政策進行的公眾諮詢及公眾參與項目，由2016年之前每年諮詢逾30次，跌至過去4年平均每年諮詢20次（見圖）。撇除《施政報告》、《財政預算案》等恆常諮詢項目，就新政策或立法的諮詢由2016年之前每年逾25次，跌至過去4年平均每年14次。政府諮詢數字在2020年至22年新冠疫情期間明顯下跌，之後略有回升，惟與疫情前的次數仍有差距。

比較往屆政府 政制議題近絕迹

按3屆政府劃分，前特首梁振英及林鄭月娥任內分別展開至少185次及117次諮詢，平均每年37次和23次。特首李家超上任兩年半，至今諮詢至少68次，平均每年27次。部分政策範疇的諮詢近年明顯減少，如政制議題早年諮詢較頻繁，包括2012年就取消區議會委任制諮詢、2013及2015年就政改進行兩階段諮詢等，近年幾乎絕迹。

公眾諮詢期亦縮短，平均諮詢日數由2022年之前平均超過60日，跌至去年不足50日。

政府發言人回覆查詢，表示政府一直以開放包容的態度收集市民意見，除公眾諮詢外，亦會通過民調、焦點小組、地區諮詢會、聯繫相關組織或人士等廣泛聽取意見。發言人稱，各政策局和部門會因應政策或計劃的性質和需要，決定是否及如何諮詢公眾，諮詢期長短的一般原則是有足夠時間讓市民表達意見。

學者稱2019後管治思維變

港大社科院前院長卜約翰分析，北京要求施政盡快見效，令當局推行政策較趕急，惟公眾諮詢耗費時間。他續稱，2019年反修例運動後，政府管治思維改變，或視公眾為「麻煩和阻礙」，也是諮詢減少的原因之一。他認為制訂政策需要公眾參與，因應社會意見調整，才能有效實施，憂慮諮詢減少致政府與市民之間出現矛盾，「會失去市民的合作，他們會置之不理，認為與他們無關」。

立法會議員謝偉俊稱，諮詢期太短影響政府解說與政策討論，稱諮詢過程讓市民感覺政府透明度高、尊重民意、認真嚴肅處理問題。他並說，市民對公共政策的關注度降低，亦可能令政府減少諮詢。但謝認為，部分政策以往因長時間諮詢，「積了很久都沒機會做」，如修訂《保護海港條例》，在新諮詢模式下能迅速上馬是好事，又稱政府近年加強就法案聯絡議員，「積極過以前」。

劉兆佳：以往高度政治化 今屆重經濟民生

劉兆佳表示，以往社會高度政治化，政策容易演變成政治問題，政府透過公眾諮詢解說和爭取支持，今屆政府聚焦經濟民生，爭議議題不多，所以諮詢較少。他並稱，部分政策未必適合諮詢，如調升急症室收費，應平衡社會整體利益，「這類事肯定很多人反對，諮詢是自找麻煩」。

工聯會立法會議員鄧家彪認為，關鍵在於政府能否「拿準民意」，舉例中九龍幹線收費水平沒正式諮詢，當局仍聆聽民意將收費由10元下調至8元，並稱立法會審議法案時會反映業界和社會意見，當局有按建議修訂法案。他以調整長者兩元乘車優惠為例，雖然不設諮詢期，但政策研究和醞釀時間長，各界提出意見，市民亦有心理準備，反映政府有不同方式推動政策討論。

本研：民間需另尋新路發聲

本土研究社成員陳劍青稱，政府有責任盡量開放諮詢渠道，惟民間亦要適應並尋找新方式發聲，如政府去年就「農業優先區」展開持份者諮詢，本研便設立「意見轉寄網上平台」，收集並轉交公眾意見予政府。綠色和平資深項目主任譚穎琳倡政府提高諮詢透明度，解釋不採納意見的原因，又建議分階段諮詢，舉例垃圾徵費由諮詢到實際推行相隔10多年，進行多輪諮詢可收集最新意見。

