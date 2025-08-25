明報新聞網
港聞

港聞二

【Emily】粉絲銅鑼灣派應援 賀葉劉75歲 500眼鏡布搶手 壽星出帖感謝

【明報專訊】噚日（24日）係新民黨主席葉劉淑儀75歲生日，「我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組」成員發起喺銅鑼灣搞生日應援活動，有幾十名粉絲聚集，而應援派發嘅紀念品，即500塊印有葉劉頭像嘅眼鏡布，瞬間派晒，場面熱鬧。葉劉冇到場，佢喺社交平台話感謝，話聽到一班後生仔女喺網上講好發起活動，仲派埋自製禮物，睇新聞報道都感受到現場有幾熱鬧。葉劉又話知道有途人停低為佢送上祝福好感動，形容今年嘅生日倍添意義。

應援活動原定喺銅鑼灣SOGO門口舉行，但因為人數多，被警方通知要移師隔籬金堡中心同銅鑼灣地帶對出行人路舉行。雖然要臨時稍移地點，但一班fans依然好興奮。下晝4點幾活動未開始，已經有fans喺附近企定定準備，一到4點半，當關注組成員開始派印有葉劉頭像嘅眼鏡布後，場面即刻high爆，人龍一拉再拉，成員要幫手維持秩序。

排頭位者願葉太續服務香港

關注組話，今次活動上星期開始籌備，共訂咗約500塊眼鏡布，成本700元左右，結果5點10分已經派晒。有負責籌備嘅成員話，開頭大家只喺網上講笑，冇諗過真係有咁多人響應。排喺頭位領取紀念品嘅孫姓姊妹4點15分到場，佢哋除咗祝葉劉生日快樂，仲希望佢繼續服務香港，永保青春，永遠靚靚女女。

何敬康遛狗經過有份攞

現場除咗fans之外，仲有新民黨立法會議員何敬康。佢話同太太遛狗經過，先發現原來係葉太嘅生日應援，所以即刻走過去攞一份留念。佢噚日早喺社交媒體同葉太祝壽，話「雖然你可以做得我阿媽，但係對我你就好似我姐姐」，祝葉太青春常駐。

相關字詞﹕何敬康 應援 葉劉淑儀

