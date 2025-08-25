灣區熱搜：深園區已聚400科企 人錢貨設流通機制

兩年來，河套深圳園區已聚集8家世界500強研發中心、200多個高端科研項目、400多家科技企業，以及1.5萬多名科研人才，取得「12345」初步成果（見表）。要素流通方面，河套在全國首創「科匯通」試點，解決外資科研機構資金難題。區內科研機構大多為事業單位或民間團體，現有內地的外幣跨境資金管理體系並未將此類非企業機構納入其中。「科匯通」試點現時已幫助5家港資科研機構匯入共510萬元人民幣科研資金。

「科匯通」助港企融資 設人員貨物「白名單」

此外，由內地和香港的創投資本共同組建河套跨境雙幣早期母基金，參照香港及國際資金管理標準，定向投資智能製造、生物醫藥等領域，並放寬外債額度限制，深圳園區企業現已獲批1000萬美元外債額度，是全國首創放寬企業准入資質的外債便利化額度試點，實現多元化融資。數據跨境交易亦是河套的一大成果，自2022年5月完成首批跨境數據交易後，截至今年6月累計交易110筆、金額達3.34億元人民幣，居全國首位。

人員流動方面，現時河套深圳園區有兩條跨境直通巴士路線，經「一號通道」分別來往香港科學園和香港大學，讓經過「白名單」備案的科研人員乘坐，現時累計有1500人備案，來往香港中文大學的路線亦即將開通。同時，海關總署對「白名單」機構的科研貨物實施「一線放開、二線管住、區內自由」監管：​特殊物品如生物樣本可優先審批、快速通關​，儀器、試劑等可通過「一號通道」由專人攜帶，毋須報關。今年初，全國首個公共ERP（企業資源管理）系統和公共信息服務平台在河套上線，區內機構、企業的科研設備只需一次報備，毋須逐次辦理，可高效便捷完成進出境、進出區業務。

港園區料年底開

香港園區方面，署理創新科技署長哈夢飛早前在河套深圳園區一個活動提到，香港園區「目前已落成3幢建築，正在招商引資，預計今年年底開園」。已建成的包括第一期8號及9號濕實驗室大樓及11號人才公寓，第一期餘下5幢大樓仍在興建。