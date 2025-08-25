灣區熱搜：專家：深圳河套可闢港稅區  比前海更前 「量身定做」體現獨特區位優勢 非再襲自貿區方式

明報記者 林迎

深港澳科技聯盟顧問、深圳市先行示範區灣區組專家張克科說，發展河套不能再簡單套用自貿試驗區的方式，要用香港獨特的「單一關稅區」王牌。曾任深圳市科技局副局長及市政協委員、著有《深港科技創新口述史：河套的前世今生與深港合作》、《港深河套：飛地秘辛》等書的他透露，CEPA服貿協定二去年12月簽訂後，商務部已提出在大灣區開展與港澳地區單一關稅區合作示範的構想，未來應會有更多突破。

稱深肩負服務香港 中國創科在港「走出去」

張克科指出，內地有22個自貿試驗區，河套可將經驗直接拿來用，「河套獨特的區位優勢要有更特別的站位，體現河套『一國兩制、一河兩岸、一區兩園』的價值」。他提出，針對河套「完全可以量身定做，那就是『單一關稅區』的試點，這也能充分發揮一國兩制優勢和香港的國際地位」。他解釋，大灣區要建設國際創科中心，其中「國際」、「創新」均有香港不可替代的要素；深圳肩負着協同香港、服務香港的擔當，未來中國科技創新走出去的通道在香港，河套深港科技創新合作區應成為載體和平台，是大灣區的「極點」（最高點）。

新皇崗口岸新釋土地 可成試驗「飛地」

「河套在香港一側，深圳要做好配套。國家對河套深圳園區也提出『協同香港發展』。」張建議，深圳園區要因地制宜，精心設計：福田保稅區仍可沿用保稅區疊加自貿區升級的戰略價值，其經驗對內地可以複製推廣；新皇崗口岸2026年啟用後，未來一地兩檢「無感通關」的技術將建構口岸新生態。此外，由於新皇崗口岸將取消貨運功能，可釋放出40萬平方米貨場土地，張提議，這片新釋放出來的空間要為河套深圳園區制度創新提供新機遇，應與香港河套無縫銜接，將該處作為香港「單一關稅區」的試驗「飛地」，突破制度差異，實現各類要素自由流通。

港深兩園應視一區 制度取更國際更優惠一方

張克科又認為，河套區的港深「兩園」不能割裂來看，而要作為「一區」整體探討發展方向，「當兩地的制度和標準不一致時，應當遵循制度更靈活、標準更國際化的一方；當兩地的政策優惠力度和措施不一致時，應當遵循優惠力度更大、支持措施更多的一方，這樣才能實現河套區作為一個整體的協同發展，並作為一個『齒輪』帶動港深兩地的長遠發展」。

港方推進較慢可做「註冊地」 深開放資源

至於香港園區推進較慢的問題，張建議採用「錨地」的方式，即香港作為「註冊地」、深圳做「灣區驛站」，讓深圳園區開放門戶、配載資源、提供服務，打破行政區劃的籬笆，不以交稅、利潤設門檻，不要只為在福田註冊的企業提供服務，而是「誰都可以來」，成為改革的新標竿。他認為還可設立「項目法人制」監管，不論內地或香港法人都可參與，但要根據專業服務的規則營業，一次違規終身禁業。

「河套要做一些香港和深圳單獨做不了的事情，能夠對香港為國家聯通世界發揮更大價值。」張克科強調，「一定要敢於突破，善於借用，巧於融合」，打破深港兩地制度差異，同時也是探索最大限度、更高水平的對外開放營商環境，這樣河套才能真正有所突破，站在「塔尖」。