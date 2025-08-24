明報新聞網
港聞

港聞二

社區聯絡中心介紹寮屋 團體：資訊薄弱欠深度

【明報專訊】土木工程拓展署在茶果嶺繁華街設立社區聯絡中心，介紹茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村共3個市區寮屋區的歷史。香港歷史文化推廣平台「尋思我城」團隊樂見政府嘗試推動保育工作，惟中心資訊較薄弱，亦不理解部分展品如雞公碗、飯勺與寮屋區的關係。土拓署回應稱，中心今年5月28日起開放，截至8月中約200人次參觀，中心一直以問卷蒐集參觀者意見，形容整體反應正面。

土拓署：200人次參觀 反應正面

中心以導賞團形式參觀，費用全免。記者本月7日經網站預約，致電確認預約不果，遂以電郵投訴，3個工作天後對方致電解釋是「電話線故障」，並即時確認預約。

記者、「尋思我城」共同創辦人Clive與Gillian早前以市民身分參觀，中心樓高兩層，二樓設「傳承館」，展出麒麟、四山公立學校校刊等物品。該層約三分之一地方屬遊戲及科技區，例如茶果嶺「合義龍龍舟」遊戲；參觀者亦可戴上虛擬實境（VR）眼鏡，觀看村民訪問等片段。

Clive認為中心整體資訊較薄弱，「好像在維基百科會找到的資訊」，舉例導賞員沒解釋麒麟對客家村落有何重要意義；餐廳老闆訪問片段或礙於片長，只簡介背景、開業年分和招牌菜式，未充分表達鄉村情懷。他建議善用科技，由學者深入訪問，並將訪問片段上載互聯網上，讓更多人認識寮屋區歷史。

土拓署強調展板歷史資料經專業顧問查證，部分展區加入創新科技元素，向不同年齡層的市民以生動有趣方式介紹寮屋區歷史。至於預約困難，署方解釋職員會協助沒預約的市民，按實際情况彈性安排導賞。

相關字詞﹕茶果嶺村 茶果嶺村重建

