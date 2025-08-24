收地動物流離 議員倡放寬寵物上樓

團體促規劃階段兼顧動物安置

任職律師的動物權益及福祉協會主席賴嘉敏表示，香港只有狗強制植入晶片，難全面掌握全港寵物狀况，因此建議漁護署與土拓署合作，提早至規劃階段介入流浪動物及寵物的安置問題，盤點受影響範圍所有動物數目，以便與其他團體合作安置動物、預留相關暫託地方等，避免臨近清拆才救貓救狗。

漁護署表示一直與有關部門聯繫，在受影響地區舉辦巡迴展覽和家訪，盡早為受項目影響居民的動物作妥善安排，包括與伙伴動物福利機構合作，及早安排接收動物。

新界北民建聯立法會議員劉國勳認為，可考慮放寬為新發展區而設的專用安置屋邨相關規定，以便受收地影響的居民帶寵物「上樓」。

房協：安置屋邨租戶可養已絕育貓

房協表示，專用安置屋邨出租單位租戶可飼養不會危害健康和造成滋擾的家庭小寵物，例如已絕育的貓；亦有條件准許租戶基於醫療理由在出租單位飼養一隻20公斤以下已領牌及絕育的伴侶犬；專用安置屋邨資助出售住戶則可飼養寵物，惟須遵守大廈公契規定。

另外，「檸浪同行．石門貓舍」提及有不少市民擔心通知漁護署後，健康欠佳的流浪貓會被人道毁滅，只好找非牟利機構或民間團體協助，惟收容設施有限。

被問過去3年收地共接收與被人道毁滅的流浪動物數目，漁護署未有正面回應，指2022年至今年6月，署方共參與32次收地行動，其中一次接收12隻無人認領的龜，已送往轄下動物管理中心，當中5隻最終獲領養，沒有龜被人道處理。