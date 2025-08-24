茶果嶺拆村死線前 民間救百流浪貓 嘆資源能力有限 籲撥空置官地暫安置

明報記者 蔡穎琳

動保團體「檸浪同行．石門貓舍」自去年6月起在第一階段用地「救起」約70隻貓。義工Jackal憶述第一次在茶果嶺救貓，當時有網民說村內有隻剛出生貓寶寶連臍帶吊在樹上，他遂出發拯救，可惜這隻取名「樹頭」的雛貓被救後不足24小時便離世。「樹頭」生前一聲聲叫喊，「好似叫我救牠的兄弟姊妹」，喚起Jackal到茶果嶺村救貓的決心，同時因此與關注流浪貓的村民結緣，在村民協助下展開救貓工作。

團體料已花70萬 行動暫停交有心人接手

「檸浪同行．石門貓舍」為接收數目眾多的茶果嶺流浪貓，義工需額外租地方安置牠們，並提供醫療服務，再安排領養。Jackal說近七成獲救流浪貓有健康問題，估計已投放約60萬至70萬元於整個茶果嶺村救貓行動，後來礙於收容空間有限，故今年3月左右便暫停行動。他希望政府能主動安排地方暫時安置流浪動物，並與更多民間義工合作。

至於第二階段用地範圍的救貓行動，則由熱心市民於今年5月起「接棒」。李先生利用公餘時間救貓，與數名市民救了約30隻。當記者問能否以義工稱呼他，他謙稱只是「普通市民」，不忍心流浪貓因拆村而自生自滅，故出手幫助。

救貓市民：救得一隻得一隻 直至無法進村

記者隨李氏夫婦到茶果嶺村救貓，李先生放工時拿着一袋快餐店炸雞，以為是他的晚餐，原來是貓餌。他解釋，每次救貓之前會囑咐村民不要放貓糧，以便救貓當日放貓餌更容易吸引流浪貓，「救得一隻得一隻，救到條村拆，我們無法進村為止」。

不論救貓、物資、暫託、領養，全憑有心人提供。李氏夫婦昨晚帶着約3周前於茶果嶺村救起的「牛奶妹」，冒雨到鯉魚門寮屋「馬背村」領養人家中。領養人蘇小姐說，適逢有朋友在網上看見領養帖文，轉發給她，「既然有些能力就想幫貓」。李先生說暫託或安置屬處理流浪貓一大挑戰，盼政府能善用空置校舍來安置流浪貓，讓牠們有暫時安居之所。

漁署：伙伴機構倘申地 積極考慮支持

土拓署表示，若在往後工作發現流浪動物，會聯絡漁護署派員巡視，若發現流浪動物，會嘗試將其送往漁護署轄下動物管理中心接受觀察，並等待主人認領；無人認領動物若健康狀况良好及經獸醫評估為適合被領養，漁護署會把牠們轉交伙伴動物福利機構安排市民領養。

漁護署表示，伙伴動物福利機構倘向地政總署申請使用可供非政府機構以短期租約形式作社區用途的空置政府用地，會「積極考慮給予支持」；過往有伙伴動物福利機構獲發展局批出資助在有關用地分別設立兩個領養中心。據漁護署網站，現時共有17個伙伴動物福利機構。