網約車黑工控4罪 還押10月訊

被告鄧富淼（27歲，無業）持雙程證來港，被控各一項橫過附有虛線的連續白線、駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途、沒有第三者保險而使用車輛，以及違反逗留條件罪。

控方申請押後案件以進一步調查，包括與運輸署調查涉案私家車及驗車，同時索取被告出入境紀錄。辯方為被告申請保釋。

張官聽罷雙方陳辭後拒絕保釋申請，被告還押候訊，但保留8天保釋覆核權。

控罪指出，被告被控2025年8月20日在灣仔告士打道（西行線）近波斯富街駕駛一輛私家車，以作出租或取酬載客用途；以及同日同地違反對其訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但他未獲入境處長准許而在該處接受僱傭工作。

他另被控同日同地身為該私家車司機，無合理辯解下沒有確保該車或其任何部分不在亦不駛越或橫過如《道路交通（交通管制）規例》所示，並放置在車路上的連續白線或其任何部分之上；以及在道路上使用該私家車，而當時就他對該車的使用，沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

【案件編號：ESCC2185/25】