球迷酒店守候12小時 未獲簽名「親睹已值」

【明報專訊】沙特超級盃決定昨晚在香港大球場上演，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的艾納斯迎戰亞冠精英聯賽盟主吉達艾阿里，爭逐沙特職業聯賽新球季首項錦標。賽前場外早已聚集大批球迷，部分受訪球迷更到酒店長時間追星，雖然最終未能取得C朗簽名，但稱能近距離親睹偶像已值得。

本地球迷曾太表示，自從得知艾納斯晉級決賽，立即購入最昂貴的2990元門票到現場支持。她更於昨日早上7時起在酒店外守候逾12小時，希望捕捉偶像身影。雖然最終未能得到簽名，但「可以近距離見一眼已經值得」。她憶述現場人潮擁擠，但C朗仍停下來為球迷簽名及揮手，讓她深受感動，「以他的級數完全不需要這樣做，但他依然選擇親民」。身旁的曾先生補充，太太從小便是「C朗迷」，今次終於圓夢。

另一香港球迷Frankie自2009年C朗加盟皇家馬德里起追隨至今。他提到去年曾入場觀賞美斯隨國際邁阿密訪港的賽事，因對方未上陣而失望。相比之下C朗今次來港兩場皆正選上陣，並積極與球迷互動，令他大感雀躍。「他已經連續兩場正選，相信今晚都會踢足全場，因為他是天生的勝利者。」他亦曾連日到酒店追星，雖未獲簽名，但見到偶像盡力滿足球迷需求已心滿意足。

兩場皆力拼 稱遠勝去年美斯

來自澳洲悉尼的Joe攜同一家四口於昨早飛抵香港，稱兒子酷愛C朗，故早早購票確保親眼見到偶像。雖然每張逾2000元並不便宜，但看到兒子興奮表情已覺值得。9歲的Ernest更以英語形容偶像「很fit、很勁」，「非常期待這場比賽」。Ernest的媽媽補充，兒子平日每周有5日踢足球，C朗正是他的學習榜樣。Joe亦留意到C朗在酒店為球迷簽名，相信他會全力比賽回饋支持者，「遠勝去年美斯訪港的情况」。

