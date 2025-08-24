C朗破門憾未捧盃 3場吸7.7萬人 羅淑佩：沙特滿意港 積極考慮再來

C朗領軍的艾納斯昨以20歲巴西小將韋斯利取代4強領紅的沙迪奧文尼，吉達艾阿里陣中多名曾於歐洲聯賽效力的球星如艾雲東尼、艾度亞文迪及基斯爾等悉數正選上陣。據官方公布是役共30,240人入場，稍遜艾納斯4強對伊蒂哈德的30,653人，財政司長陳茂波亦為座上客。

C朗倒掛掀狂呼 極刑中鵠迎赴沙百球

開賽初段戰情膠着，C朗22分鐘近門倒掛金鉤，儘管角度太正被對方門將艾度亞文迪輕易沒收，已贏得全場觀眾興奮狂呼。戰至37分鐘，吉達艾阿里的阿里馬拉斯於禁區犯手球，球證直指12碼，C朗親自操刀勁射中間為艾納斯領先。這亦是葡萄牙球王加盟艾納斯後第100個入球。C朗入球後衝向角球旗位置施展招牌「Siu」轉身180度慶祝姿勢，連番向觀眾席振臂高呼，將氣氛推至高峰。落後的吉達艾阿里傾力反撲，終在上半場補時階段由曾效力AC米蘭及巴塞隆拿的科特迪瓦中場基斯爾勁射省中對手破網，上半場各一言和。

兩遭追和 互射12碼憾負

兩軍易邊後踢成均勢，戰至82分鐘，克羅地亞中場波素域為艾納斯再度領先2：1。不過吉達艾阿里的巴西中堅羅渣伊賓尼斯88分鐘接應角球頂成2：2，法定時間90分鐘打成平手，賽例不設加時，以互射12碼定勝負。艾納斯頭3輪12碼悉數中鵠，包括打頭陣主射的C朗，惟主射第4輪的艾卡巴利被曾效力車路士的艾度亞文迪救出。艾阿里在全場噓聲中仍全數射入，以5：3勝艾納斯，繼2016年後第二度捧走沙超盃。C朗賽後難掩失落，頒獎儀式後將亞軍獎牌送給場邊一名內地女球迷。據悉兩隊賽後隨即離港。

夏季足球盛事吸25萬人 續爭強隊訪港

3日沙超盃賽事共有77,146人入場，羅淑佩賽後表示，賽事氣氛熾熱，沙特足總十分滿意香港主辦能力，將積極考慮日後再次來港舉辦。她提及香港今年夏天已迎來曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺及AC米蘭等世界級球隊訪港，一系列球賽共吸引超過25萬球迷，加上演唱會及文化演出，單日曾錄得內地旅客突破21萬人次，創新冠疫情後新高；而沙超盃等過去一周活動吸引逾10萬名觀眾，當中一半為旅客，帶動零售及餐飲暢旺。

羅淑佩又強調，盛事經濟效應顯著，不僅推動旅遊業，也令啟德體育園及大球場等場館人氣上升，成為舉辦國際大賽的重要資源，政府將繼續爭取更多頂級球隊訪港，鞏固香港作為亞洲盛事之都地位。