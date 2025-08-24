明報新聞網
港聞

港聞一

李夏茵：研普通科「朝九晚十」縮龍 料專科三成可基層醫療

【明報專訊】月初履新的醫管局行政總裁李夏茵以縮減輪候時間為目標，昨稱將研究延長普通科服務時間，例如將正常服務時間改為「朝九晚十」，但中西區未必延長夜間服務，新界區則考慮增設夜間診所。另外，李預料現時約三成專科門診病人可由基層醫療跟進，例如讓症狀較輕專科門診病人到家庭醫學診所覆診。不過，資料顯示部分醫院聯網的家庭醫療診所今年初的輪候時間逾100周。

舉例輕症赴家庭診所

年初數據顯需候百周

醫管局轄下74間普通科門診有23間提供夜診，周一至五最遲服務至晚上10時，其他服務至下午5時。李夏茵昨出席商台《政經星期六》及港台《星期六問責》，稱將研究延長普通科服務時間，但10時後診症人數較少，再延長效益低，「如果要延長服務時間，可能大致上是去到10點」。至於調整籌號的時段分佈，料先以試點形式推行。被問能否今年底落實，她希望先做試點，而年底將先做夜診服務，需更多時間研究不同時段需求以調整籌號分佈。

新界需求大 研增夜間診所

她亦稱，夜間需求較小的區如中西區未必延長夜間服務時間，對於需求大地區如新界區會考慮增設夜間診所，並分配較多籌號。

縮短專科門診新症輪候時間方面，李希望加強基層醫療服務，如讓在專科門診覆診的輕症病人到家庭醫學專科診所覆診，亦會研究透過電子中央平台顯示派籌情况，開放病人預約較早的空檔期，盡量壓縮他們的等候時間。她進一步稱，可透過風險評估，篩查症狀較輕病人由基層醫療跟進，如一些病人未必需見醫生，可見護士或取藥，預計現時約三成仍在專科門診的病人可由基層醫療跟進，尤其高血壓、糖尿病等慢性病患。

部分病人或只見護士取藥

家庭醫生兼自由黨醫療及健康小組召集人趙志輝支持延長普通科門診服務時間，稱不少人放工才有時間看醫生。他說，有病人因對家庭醫學認識不多，更信任專科醫生，強調現時家庭醫生及專科醫生有雙向轉介機制，會基於實證醫學的「參考概覽」跟進病人，亦冀業界能推出更多疾病的參考概覽，並有更多醫生使用。

設專隊助批減免 11月預演

另外，公營醫療收費改革明年1月1日落實，李夏茵稱第四季將增加人手，每個聯網設立專隊加快處理醫療費用減免申請，醫管局將在11月預演確保流程暢順，亦會與社署商討，但不排除有病人會因未完成申請減免程序，需先付費用，醫管局會待減免申請獲批後退還多繳費用。

相關字詞﹕公立醫院 專科門診 普通科門診 醫管局行政總裁 李夏茵

