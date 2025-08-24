疑冷氣燬劏房一死 棚工義救三口家 亡者身分未確定 現場「一劏八」

昨午4時15分警方及消防接獲多宗報案稱，北角英皇道330號美都大廈14樓有單位起火。消防到場升起鋼梯，動用一條喉及一隊煙帽隊救火，於兩個劏房發現兩名傷者。其中一名60餘歲男子全身嚴重燒傷，被救出時已無呼吸和脈搏，昏迷送往律敦治醫院，其後證實死亡，死因有待驗屍確定。另一16歲少女吸入濃煙不適，清醒送往律敦治醫院，昨晚情况穩定。火警昨午5時07分大致救熄。警方初步調查相信起火位置為其中一劏房內的冷氣機。警方昨晚未確定死者身分，案件由東區警區重案組跟進調查。

電表毁 消防裝置通道正常

消防處助理消防區長李亮嶠稱，起火樓層一梯四伙，其中3個單位都有劏房。火場面積15米乘以10米，為「一劏八」劏房。消防員發現現場電表損毁嚴重，會成立專案小組，聯同其他部門徹底調查火警成因。消防救火時發現大廈消防裝置運作正常，現場走火通道理想，沒有阻塞。另外，消防在行動中救出多5人，包括用鋼梯車救出一名被困者，5名獲救者主要是受驚，全部毋須送院。事件中有75人自行疏散，現場所見部分人赤腳逃生。

消防救出5人 全毋須送院

受火警影響，警方一度封閉英皇道西行介乎糖水道及北景街一段、以及北景街介乎英皇道及堡壘街一段，有巴士路線需改道。

逢外牆搭棚 棚工救一家上天台

大廈15樓住戶李先生稱，火警時非常危急，「霎時間聞到（燶）味」，打開門一看發現整條走廊已滿佈黑煙，他立即用濕毛巾封住門縫，並與妻子及兒子打開窗戶呼救。約10分鐘後有兩個搭棚師傅見到他們，「夾住」他們一家三口到16樓天台暫避。他說大廈最近搭棚維修外牆，棚架陸續拆卸，剛巧自己單位外面的棚架未拆。他非常感謝搭棚師傅幫忙，「救了我們一家三口」，亦感謝消防員接報後迅速到場。

有份救人的棚工陳先生說，當時與另一工友開工，見到濃煙滿佈，又聽到有人叫救命，便「幫吓手」，強調「好小事」。被問到救到人有什麼感想，他謙稱「呢啲有咩感想吖……有難要救人，呢啲好閒」。

