納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚

助中小企拓新技術業務

NAMI現透過合約研發、技術授權等不同模式與企業合作。部分今次獲獎項目採「合作應用研發項目」模式，由企業承擔項目51%開支、創新及科技基金資助49%，企業擁有研發成果的知識產權；當中NAMI與匯川科技國際合作的「3D列印素三文魚生片」、與保時幕牆合作的「透明透光納米窗簾」便採用此模式。

匯川科技國際總監方政向本報稱，公司本身從事口罩生意並正尋求轉型，作為素食者，注意到市面較少仿海產素食，認為素三文魚不含養殖用的抗生素、不需空運，亦可紓緩過度捕撈，有市場潛力。他說已設廠準備生產，冀今年內覓餐廳合作，稱如無NAMI提供研發服務便無法取得技術；他認為依託商業合作伙伴從事技術研發，有被抄襲風險，公營機構合作可避免此問題。

日照會令住宅及辦公室室內氣溫上升，NAMI研發用於玻璃的納米塗層技術，有助阻隔陽光中大部分紅外線，減室內升溫，助節約能源；塗層耐冲洗，可持續有效達12年以上。保時幕牆擁有該技術，其副項目總監鄒啟榮說，正洽商在現有政府建築噴灑塗層，他稱該公司作為企業，熟悉市場及應用場景，而NAMI專長則是材料研發，令兩者有效合作，若由中小企獨力承擔研發開支，「我們是生存不到」。

政府正整合現有公營研發機構，其中應科院（ASTRI）與NAMI在今年度起啟動合併安排。被問合併進度，鄭淑嫻向本報表示，現已組成由她與ASTRI董事局主席李惠光聯合主持作過渡安排的董事會，現正擬定合併時間表。鄭說，NAMI單一股東是香港科技大學，ASTRI單一股東是政府，在法律層面需梳理股權問題，正穩步推進相關工作。

與應科院合併 望結合優勢

就合併後發展方向，鄭淑嫻說，ASTRI專長資訊及通訊技術，NAMI專長材料研發，兩者將形成「強強聯手」，舉例用於機場的行李手推車定位系統，可結合兩機構分別在電池材料及物聯網技術優勢，加強研發成果。NAMI行政總裁馮振宇補充，兩個研發院合共近900人，作過渡安排的董事會責任之一包括確保研發團隊穩定，例如保留各自已有的專利、知識產權，並留住人才。

明報記者 鄭律銘