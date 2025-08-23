明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚

【明報專訊】納米及先進材料研發院（NAMI）今年首度參與在美國舉行的「矽谷國際發明節」，憑7個研發項目奪4金3銀，包括電池技術、素三文魚生片、機場資產管理系統等（見表）。NAMI董事局主席鄭淑嫻形容，大型企業有自主研發能力，中小企則不然，故NAMI設商業發展團隊，了解中小企需要，助業界用新技術拓展業務。今次獲獎團隊均由企業與NAMI合作研發技術，有業界代表形容，由公營機構提供研發服務有重要作用。

助中小企拓新技術業務

NAMI現透過合約研發、技術授權等不同模式與企業合作。部分今次獲獎項目採「合作應用研發項目」模式，由企業承擔項目51%開支、創新及科技基金資助49%，企業擁有研發成果的知識產權；當中NAMI與匯川科技國際合作的「3D列印素三文魚生片」、與保時幕牆合作的「透明透光納米窗簾」便採用此模式。

匯川科技國際總監方政向本報稱，公司本身從事口罩生意並正尋求轉型，作為素食者，注意到市面較少仿海產素食，認為素三文魚不含養殖用的抗生素、不需空運，亦可紓緩過度捕撈，有市場潛力。他說已設廠準備生產，冀今年內覓餐廳合作，稱如無NAMI提供研發服務便無法取得技術；他認為依託商業合作伙伴從事技術研發，有被抄襲風險，公營機構合作可避免此問題。

日照會令住宅及辦公室室內氣溫上升，NAMI研發用於玻璃的納米塗層技術，有助阻隔陽光中大部分紅外線，減室內升溫，助節約能源；塗層耐冲洗，可持續有效達12年以上。保時幕牆擁有該技術，其副項目總監鄒啟榮說，正洽商在現有政府建築噴灑塗層，他稱該公司作為企業，熟悉市場及應用場景，而NAMI專長則是材料研發，令兩者有效合作，若由中小企獨力承擔研發開支，「我們是生存不到」。

政府正整合現有公營研發機構，其中應科院（ASTRI）與NAMI在今年度起啟動合併安排。被問合併進度，鄭淑嫻向本報表示，現已組成由她與ASTRI董事局主席李惠光聯合主持作過渡安排的董事會，現正擬定合併時間表。鄭說，NAMI單一股東是香港科技大學，ASTRI單一股東是政府，在法律層面需梳理股權問題，正穩步推進相關工作。

與應科院合併 望結合優勢

就合併後發展方向，鄭淑嫻說，ASTRI專長資訊及通訊技術，NAMI專長材料研發，兩者將形成「強強聯手」，舉例用於機場的行李手推車定位系統，可結合兩機構分別在電池材料及物聯網技術優勢，加強研發成果。NAMI行政總裁馮振宇補充，兩個研發院合共近900人，作過渡安排的董事會責任之一包括確保研發團隊穩定，例如保留各自已有的專利、知識產權，並留住人才。

明報記者 鄭律銘

相關字詞﹕納米及先進材料研發院 創科線

上 / 下一篇新聞

藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工
網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工
水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水
水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
保母車倒車撞斃九旬婦
保母車倒車撞斃九旬婦
撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半
撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
前香港游泳代表涉非禮
前香港游泳代表涉非禮
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐