港聞

港聞二

已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討

【明報專訊】政府終止涉供應「冒牌水」的鑫鼎鑫商貿有限公司及被捕負責人相關共6張招標合約，根據資料，單計政府物流署4張合約的其中3張，已向對方支付共約763,268元（見表），主要供應漂白粉及漂白水。消防處提供輸入資料服務合約中，根據招標規則推算鑫鼎鑫已支付約10萬元按金。

政府物流署強調，會嚴肅跟進涉事合約，包括考慮按合約條款追討政府損失。消防處則稱，今年2月公開招標為消防處提供資料輸入服務，將消防裝置及設備證書資料輸入處方內部電腦系統，不過合約未展開，故未支付任何款項。

除鑫鼎鑫，物流署日前終止3張以「國洋企業」名義中標的合約，分別供應漂白粉、漂白水及漂丸。在前兩者採購項目中，已分別支付36.1萬元及40萬元，大約等於中標價格一半及超過三分之一，今次分別提早約1年及約半年終止合約。在3年期的漂丸合約，原先合約本月1日開始，至2028年7月，政府至今未支付任何款項。

水合約已沒收100萬按金

在採購飲用水合約中，物流署早前已向鑫鼎鑫支付2268元，同時已沒收約100萬元按金。物流署稱，由於上述合約已終止，不會再向承辦商支付任何款項。

物流署稱鑫鼎鑫過去未曾競投過政府飲用水合約。至於日後會否在大額合約加強考慮投標者的經驗，署方稱「檢討政府採購機制專責小組」正審視整體採購機制和過程，會考慮不同方案的可行性和影響。

相關字詞﹕物流署 鑫鼎鑫 冒牌水

